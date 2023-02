Magyarország–Szlovénia 2-0 (1-0)

50 néző. Jv.: Stauber D., dr. Tóth-Tolnay A.

Magyarország: Torma – Fülöp, Tóth N., Krascsenics Cs., Horváth V. Csere: Hargas (kapus), Szalkai, Fábián, Üveges, Krascsenics P., Kota, Varga A., Koch, Folk, Gruber, Gajzágó. Szövetségi kapitány: Frank Tamás.

Szlovénia: Zajc – Tanjsek, Lozar, Kos, Zvokelj. Csere: Lah (kapus), Kerzic, Novak, Ermenc, Snofl, Srebot. Szövetségi kapitány: Sergeja Kos.

Gólszerzők: Horváth V. (1.), Gruber (36.).

A magyar válogatott a márciusban Debrecenben sorra kerülő Európa-bajnokság négyes döntőjére készül, melybe azt követően jutott be, hogy ősszel Brnóban a bosnyák, a cseh és a szlovák együttest megelőzve megnyerte selejtezős csoportját. Az együttes tavaly is ott volt a négyes döntőben és akkor a negyedik helyen végzett, miután a bronzmérkőzésen kikapott az ukránoktól. Debrecenben ismét Ukrajna lesz az ellenfél az elődöntőben (a másik ágon spanyol–portugál találkozót rendeznek), így eljön a visszavágás lehetősége.

A magyar válogatott hétfő óta készült Egerszegen, és remekül „belakta” a csarnokot, hiszen nem telt el egy perc és már vezetett. A mieink a folytatásban is többet támadtak, de csak kapufáig jutottak. Az első félidő negatívuma Krescsenics Csilla térdsérülése volt, aki egy rossz mozdulat után nem is tudta folytatni a játékot. A kapitány sokat cserélt, de egy felkészülési mérkőzésen ez megszokott. A második húsz perc is magyar próbálkozásokkal kezdődött, volt is kidolgozott akció, csak a befejezéssel volt gond. A kérdés az volt, hogy lesz-e még gól. Magyar kapufa akadt kettő is, és kicsit a szlovénok is feléledtek, de a hajrában Gruber szép egyéni villanásával megduplázta az előnyt. A meccs vége lett a lepörgősebb szakasz, de több találat nem esett. A magyarok megérdemelten nyertek.