"Ma délután ismét Bécsben úsztam. Pár héttel ezelőtt hűvösebb volt a Duna. A levegő 2 fok volt, de én most csípős hidegnek éreztem. A víz 6.6 fokos volt, ami elsőre pozitívum. Sale barátom a biztos pont nekem. Ő rendszeresen kint úszik és mindig örömmel veszem a társaságát. Minden alkalom más. Persze ez most a frissebb emlék, de valahogy nehezebbnek tűnt. A melegebb víz miatt most már picit tovább úsztam. Le úsztam Sale "körét". 750 méter lett és picit több mint 14 perc. Az ujjak használhatatlansága miatt a parton elindítottam az órát. A végén volt picit érzéketlen, amivel leállítottam. Az érzés más volt. Akkor szinte fájt a tenyerem és a lábfejem, de semmi több. Most viszont éreztem a víz hűvös érintését. Hosszabb is lett az úszás, de mégis nehezebbnek tűnt a 2 fokos után. A sebesség is kb. rendben volt a 64-es tempószámmal. Folyt. köv.! PUSH IT" Írja a nyíltvízi hosszútáv úszó közösségi oldalán: