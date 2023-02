Múlt pénteken Varga Zsófia a stafétát Koma Dániel keszthelyi származású, de a nagykanizsai Kanizsa KK kosárlabdacsapatában játszó Koma Dánielnek adta át, arra kérve, elevenítse fel a számára legemlékezetesebb nagykanizsai sportpillanatot.

- Mindig szerettem volna kosárlabdázni, de a Szendrey-iskolában nem volt kosárlabda-oktatás - mesélte Dániel. - Középiskola alatt véletlenül kerültem ki egy hévízi NB II-es kosárlabda-edzésre. Ott kezdtem megismerni az alapokat, aztán a ZTE-be igazoltam, ott indult be komolyabban a pályafutásom. Az első emlékem Nagykanizsáról, amikor az 1999-2000-es szezonban a ZTE-től kölcsönbe érkeztem. Nagyon sokat tanultam és fejlődhettem többek között olyan játékosok mellett mint Gáll Tamás, Farkas László vagy Vojvoda György. Gáll hihetetlenül dobta a hármasokat, ezért edzések után gyakran hívtam ki egy tripladobó versenyre, aminek a tétje természetesen sör volt. Sokat elmond a sikerélményeim számáról, hogy Tamás egy idő után felajánlotta: inkább játsszunk három győzelemig, mert már kezdett neki kellemetlen lenni, hogy mindig nyer. Persze nekem így is nagy élmény volt, ha nagy ritkán elcsíphettem egy győzelmet és nem mellesleg versenyszituációban gyakorolhattam.

A 202 centiméter magas Koma Dániel legalább öt szezont "lehúzott" a Kanizsa KK NB I B-s alakulatában. Kellemes emlékeket őriz, hiszen szerencsére sok jó játékossal játszhatott együtt. Többükkel azóta is barátként tartja a kapcsolatot.

- Érdekes, hogy legnagyobb meccseink emléke után komolyan kutakodnom kellett - folytatta.- A legjobb élményem talán az volt, mikor az A csoportos Dombóvárt kiejtettük a Magyar Kupából, akkor 42 pontot dobtam. Viszont mintha csak tegnap lett volna az a Kanizsa-Sárvár meccs, amin akkor a vendégcsapatban játszottam és egy alapvonali tempót dobhattam a győzelemért, ami kimaradt. A hazaiak örülhettek és én azóta is emlékszem erre az elhibázott dobásomra. Szinte hihetetlen, de 23 éve annak, hogy a városban játszottam, varázslatos érzés, hogy az idei szezonban a jelenleg az NB II-es pontvadászatban küzdő Kanizsa KK színeiben újra visszatérhettem. A klub elnöke, Lovkó Csaba keresett meg, s bár több éve folyamatosan beszéltünk róla, most jött el az ideje. Remélem, lesz még jó pár meccs, amire szívesen emlékezhet majd a közönségünk és mi is.

Koma Dániel a stafétát a kanizsai Horváth Károly sportlövész edzőnek adta át.