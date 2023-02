– Ajkán sport tagozatos osztályba jártam, úsztam, atletizáltam, de a szívem mindig a kosárlabda felé húzott – mesélte Varga Zsófia. – Ezen apropóból kerültünk össze a nagykanizsai Hevesi-iskola csapatával a kosárlabda diákolimpia döntőjében. A kanizsaiaknál Gábor Erzsi néni kiszemelt és közölte velem, ha szeretnék komolyabban kosárlabdázni, menjek el Kanizsára. Sokat nem gondolkodtam a válaszon - nyilván szülői támogatás is kellett ehhez - az általános iskola 7. osztályát már ott kezdtem. Nagyon jó közösségbe kerültem, tele kosaras társakkal, akikkel együtt vívtuk meg a diákolimpiai- és korosztályos csatákat. Az iskolában mindenki támogatott, tanáraink segítettek a hiányzások miatti pótlásokban, szurkoltak nekünk. Egy igazi nagy családként emlékszem vissza erre az időszakra.

Varga Zsófiának rengeteg jó élménye maradt abból az időszakból. Aztán 2002-től 2009-ig a Kanizsai Vadmacskák SE felnőtt csapatának vezéregyéniségévé vált, ebből két évet az NB I-es kosárlabda bajnokságban is játszott.

– Sosem felejtem a diákolimpiai döntőket, amikor Erzsi nénit kergettük a tornateremben és palackból locsoltuk vízzel, miután elhódítottuk a trófeát – folytatta. – Vagy a zalakarosi rendezésű korosztályos országos döntőket, ahol sok éven keresztül a legjobbak között szerepeltünk. Meccseinken igazi parázs hangulat uralkodott, hiszen a szülők egytől egyig minden mérkőzésen buzdítottak minket. Annyi mindent adott nekem akkor a kosárlabda és a társak, hogy egy percig sem fordult meg a fejemben, hogy másképp döntöttem volna.

Az általános iskola befejeztével a gimnáziumot és a főiskolát is Kanizsán végezte, ebben volt egy kis zalaegerszegi és soproni kitérője is. A 183 centiméter magas Zsófia ekkor kapott meghívást a válogatottba, aminek a 2019-es belgrádi Európa-bajnokságig a tagja volt. Legjobb eredményük a 7. hely lett. Persze arra is egy életre szóló élményként tekint vissza, szuper csapattársakkal és stábbal. Ekkor döntött úgy, hogy szép élmények birtokában szeretne a válogatottságtól visszavonulni. Addig minden nyarunk az edzőtáborokról, külföldi edzőmérkőzésekről és tornákról szólt. Persze a mai napig kosárlabdázik, jelenleg a SERCO UNI Győr NB I-es csapatánál tölti a 8. szezonját és mellette a technikai vezetői szerepkörbe is belekóstolt. Most a Sopron mögött a második helyet foglalják el a tabellán, de még nagyon sok mérkőzés van vissza a szezonból.

– Összességében mondhatom, hogy a kosárlabda életem egyik, ha nem a legmeghatározóbb része – vélekedett Varga Zsófia. – Rengeteg fantasztikus embert ismertem meg, életre szóló barátságok köttettek. Gyönyörű helyekre juthattam el, ahova a sport nélkül nem biztos, hogy sikerülhetett volna. Utazások alkalmával megismerkedhettem a helyi kultúrával, gasztronómiával, vagyis jobban kinyílt a világ előttem.

Varga Zsófia a stafétát Koma Dánielnek, a Kanizsa Kosárlabda Klub egykori játékosának adta át.