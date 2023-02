Maradva az 56 lőtt gólnál. A csoport góllövőlistáját vezető Kocsács Dániel 25, míg csapattársa, a második Bertók József 16 találatot szerzett eddig, ami összesen 41 gól. Azaz csapatuk találatainak zömét ők szerezték az őszi szezonban, ezt is megemlítette Pecsics Tibor edző, amikor megkerestük. Azzal kezdte a beszélgetést: kissé „megtévesztő” lehet az a tény, hogy együttese 11 pont előnnyel vezet a második Alibánfa előtt.

– Szerintem a mezőnyben van még öt-hat hasonló erősségű csapat, mint a miénk – említette a játékoskorában a ZTE és a Rába ETO csapataiban az élvonalban is szerepelt egykori védő. - Azzal alakult ki ez a fölény, hogy mi a riválisainkat egy-egy góllal legyőztük, mögöttünk pedig körbeverések történtek. Annyira nem kiemelkedő a csapatunk a mezőnyben, hogy tizenegy ponttal vezessünk, de tény az is, hogy az előző két bajnokságban szintén élcsapat voltunk, mert egyaránt a második helyen végeztünk. Annyiban szerencsénk van még, hogy nálunk játszik a góllövőlista két legjobbja, Kovács Dániel és Bertók József, akik az együttes találatainak zömét szállítják. Szerencsések vagyunk, hogy ők nálunk futballoznak.

– Ez az előny viszont jó esélyt ad a bajnoki cím megszerzésére. Most már ez a cél?

– A fiúknak az volt a vágya, hogy a második helyezések után jó lenne, ha végre mi győznénk, de... Nincs az az előny, amit ne lehetne leadni. Volt az ősszel olyan meccsünk, amit, mint említettem, mi nyertünk egy góllal, de alakulhatott volna éppenséggel fordítva is az eredmény. Jelenleg készülünk a folytatásra, ami lassan itt van. Télen teremben gyakoroltunk és heti egy edzőmeccset próbáltunk lekötni. Rutinos csapatunk van, kipróbált labdarúgókkal, jó közösséggel. A hétvégi nyitányon mindjárt rangadóval kezdünk, hiszen a második helyezett Alibánfa lesz az ellenfél. Ráadásul mi vagyunk az elsők, és mindenki mindig az éllovast akarja legyőzni. Nem vagyunk sokan, de a keret tagjai próbálnak minden meccsre eljönni, ami az egyéb elfoglaltságok miatt nem mindig sikerül. Amikor kell, a srácok egymásért is küzdenek, mert ez is fontos.

– Korábbi élvonalbeli játékosként mi az, amit rutinjával, tapasztalatával át tud adni a csapatnak?

– A játékhoz való alázat, tisztelet a csapattársak felé és az ellenfelekkel szemben, valamint a játékfegyelem. Ezeket mind hangsúlyozom, mennyire fontosak. Emellett egy-két taktikai dolgot is sikerült becsempészni a játékunkba, amit az ember megtapasztalt az élvonalban. A fiúk szerencsére ezeket már megtanulták, de még egyszer hangsúlyozom: van pár csapat még, ami megnehezítheti a dolgunkat. A közösség jó, a feleségek, gyerekek, barátnők elkísérik a futballistákat a meccsekre. Amíg megvan a kedv, addig ez egy jó vasárnapi kikapcsolódás mindenkinek.