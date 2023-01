Kometa-Kaposvári KK - Zalakerámia-ZTE KK 89-82 (22-21, 22-26, 19-14, 26-21)

Városi Sportcsarnok, 950 néző Jv.: Tőzsér, Ádám, Szilágyi.

Kaposvár: Halmai, Brown 23/6, Gabric 25/6, Petersen 10/6, Hughes 18. Csere: Puska 2, Hendlein 2, Parsons 9, Bogdán. Vezetőedző: Ivan Rudez.

ZTE: Trice 16/6, O'Reilly 9, Polster 2, Smith 15/3, Ostojic 15. Csere: Zsíros 5/3, Csuti 6, Rakicevic 6, Keller 8/6. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Két lerohanásos kosár után 4-0-val nyitott a ZTE, de az 5. perc elején 9-6-ra már a Kaposvár vezetett. Egyik csapat sem célzott jól távolról: a 8. percig a hazaiak 4-ből egy triplát dobtak, a ZTE pedig egyet sem (13-14). Szoros volt a küzdelem, azok után is, hogy Zsíros megszerezte a zalaiak első távoli kosarát (20-19). A második negyed elején kaposvári részről Brown már majdnem elérte a 10 pontot, a ZTE viszont három kosarat dobott zsinórban és ez kiprovokálta a hazai időkérést (24-27). Sikerült is rendezni a somogyi sorokat, és 28-27-nél már Krasovec hívta a padhoz a csapatát. Hazai oldalon Gabric is nagyon eredményesen játszott, a zalai csapatban pedig a 17. percben Trice már a negyedik gólpasszát osztotta ki, ekkor éppen Csutinak, aki egyenlített (34-34). Mind a két csapat nagy lendülettel játszott és ebben benne voltak a faultok lehetősége: Puska, Halmai és Hughes, illetve Smith már a szünet előtt el is jutott három személyi hibáig. Szinte kosaranként változott a vezetés és a félidőben éppen a ZTE volt előnyben: szünet előtt O'Reilly hibátlanul dobott büntetőket, és Ostojicnak is volt remek megmozdulása - három kaposvári között szerzett támadó lepattanót, majd két pontot (44-47).

Fordulás után a ZTE kezdett jobban, mely 56-50-es előnybe került, ám ezek után támadásban megakadt kicsit a gépezet. Mindkét oldalon sok volt a hiba és kevés a pont, a Kaposvár pedig a 28. percre újra felzárkózott (58-58). A játékrész vége olyan volt, mint ha már a meccs végén járnánk, egymást követték az időkérések, a taktikai csatában pedig a Kaposvár egy hajszállal jobban sáfárkodott a lehetőségeivel. A ZTE palánk alatti hatékonyságának sokat ártott, hogy Ostijic négy faulttal a padon ült. (A Kaposvár az egész meccsen 40-27-re nyerte a lepattanózást.) Az utolsó negyed 63-61-es somogyi előnyről indult, másfél perc múlva 68-64-re vezetett a KKK. Óriási, földharcig menő küzdelem zajlott minden labdáért, leszámítva a pályára visszatérő Ostojicot, aki a palánk alatt igen finoman dolgozott, nehogy újabb személyi hibát fújjanak rá (24. p.: 70-66). Zalai időkérés után Keller kihagyott, Petersen pedig bedobott egy triplát (73-66), de a meccs legnagyobb különbségét Ostojic visszafaragta 2+1-es akcióval. Zalai részről sorra maradtak ki a távoli próbálkozások, Brown viszont átlépve a 20 pontos határt bevágott egyet (37. p.: 78-70), Krasovec időkérése nem is maradhatott el. A következő támadásnál Ostojic passzolta el magát, majd a Kaposvár 10 pontra növelte előnyét, amivel nagyon közel került a győzelemhez. A ZTE nem volt elég éles, támadásban túl sok dobást rontott, védekezésben pedig időnként csak üldözte az ellenfelet. Ezzel hat meccsnél véget ért a zalaiak győzelmi szériája, egy olyan találkozón, amit pedig papíron sokkal könnyebb lett volna hozni, mint amiket az elmúlt hetekben sikerült.