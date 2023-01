ZTE FC–Ferencváros 1-2 (1-1)

ZTE Aréna, 5514 néző. Jv.: Erdős (Buzás, Vígh-Tarsonyi).

ZTE: Demjén – Huszti (Lesjak, 86.), Mocsi, Csóka (Németh, 90+2.), Bedi – Sankovic, Szendrei (Meshack, 75.) – Gergényi, Szalay (Tajti, a szünetben), Manzinga (Safronov, 86.) – Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

FTC: Dibusz – Botka, Kovacevic, Knoestner, Civic – Besic, Vécsei – Mercier (Tokmac, 61.), Zachariassen (Laidouni, 74.), Traore (Abena, 90+3.) – Marquinhos (Ausqui, 74.). Vezetőedző: Sztaniszlav Csercseszov.

Gólszerzők: Marquinhos (11-esből, 19.), Huszti (20.), Traore (90+2.).

Sárga lap: Lesjak (90+3.).

Ismeretes: a találkozót a címvédő európai kupakötelezettsége miatt halasztották el annak idején, így a hazai edzőnek, Ricardo Moniznak egészen mostanáig kellett várnia, hogy új állomáshelyén korábbi magyar csapata ellen is bemutatkozhasson. Ám a Fradinak most talán minden korábbinál könnyeben megbocsátottak emiatt a zalai drukkerek is, hiszen a Csercseszov-csapat még mindig áll a nemzetközi porondon. Vitán felül a legerősebb magyar csapat látogatott Egerszegre.

Megemlékezések vezették fel a találkozót, a szűkebb és tágabb futballcsalád téli veszteségeit vehettük számba együtt. Az elmúlt időszak bőséges csapadéka után (a lelátóról legalábbis) jónak tűnő talajon kezdődött a meccs. Az első lehetőség a kiugró Traore előtt adódott, aki kicselezte az elé futó Demjént, de mellé tekert. A túloldalon egy nagy bedobás után támadt kavarodás, majd megint a hazai kapu következett, Vécsei lőtt a 10. percben a 16-osról fölé. Élénken indult a meccs. A 17. percben előbb Mercier lövését védte óriási bravúrral Demjén, majd Szendrei Botka elleni szabálytalanságáért büntető következett. A 11-est Marquinhos lőtte, aki az utolsó pillanatban elcsúszott, így tulajdonképpen úgy pattant róla a kapuba a labda, 0-1. Az esetet kettős érintés miatt vizsgálta a VAR, de végül jött a középkezdés. Mely után a ZTE megindult az egyenlítésért, nem is hiába. A 20. percben Gergényi bal oldali beadását Ikoba toldotta meg fejjel, Huszti pedig a lecsorgó labdával kapura fordult és a bal sarokba lőtt, 1-1. Továbbra is élénk maradt a meccs, de a védelmek hatékonysága növekedett. A 36. percben Mercier ívelt jobbról az ötös túlsó sarkára, ahol Civic érkezett és az oldalhálóba fejelt. A 44. percben Sachariassen lépett ki a védők közül, majd Marquinhos-hoz játszott, aki elől Huszti embertelen bravúrral mentett. Sajnos okafogyott volt a szerelés, mert már az első passzt lesállás előzte meg, csak ugye kivártak a játékvezetők.

Fordulás után sem lankadtak a szurkolótáborok és a két csapat is tovább gyűrte egymást becsülettel, de helyzetet jó darabig nem láthattunk. Úgy tűnt, az amúgy két jó helyzetben lévő csapaz ezt az egy-egy pontot kvázi bónuszként kezeli így a tavaszi „nulladik fordulóban”, s így az eredmény megőrzése nagyobb hangsúlyt kapott, mint élni a változtatás lehetőségével. Mindkét védelem jól állt a lábán, de az, hogy nem volt sárga a meccsen, a sportszerűség mellett visszafogottságot is jelezhet. A 71. percben Manzinga bal oldali kiugrására riadt a publikum, s bár jelentős előnnyel indult a kapu felé a félpályától, a 16-osig három védő is utolérte – mielőtt fölé lőtt. A 78. percben újra Manzinga következett, jó csel után leadott közeli lövését sokan már bent látták, de csak kívülről zörgette a hálót. A 82. percben veszélyes fővárosi akció végén Mocsi mentett nagy helyzetben az ötösön, a következő két percet pedig három szöglettel pörgette le a Fradi, de eredményt ezekből nem tudott felmutatni. A 90. percben Besic passza után a védők mögé befutó Botka lőtt jobbról, Demjén nagyot védett. Sajnos szögletre, mely után Traore közvetlen közelről, a kapufa segítségével juttatta a kapuba a labdát. A labda a hálót nem érte el, de a gólvonalon a VAR szerint is átjutott, 1-2. Kár ezért a végkifejletért, a ZTE ugyanis már kezében érezhette a megérdemelt pontot. A csalódottság a 93. percben meghozta az első sárgát is...

Ricardo Moniz: "Nagy csalódás ez a meccs, megérdemeltük volna a győzelmet, sokat tettünk érte. Tajti azért nem kezdett, mert korábban sérült volt, de egészen jó játékot produkáltunk. Nem értem, a 11-est hogyan tudta szabályosnak ítélni a VAR, hiszen ott két érintés történt. Szerencsére gyorsan egyenlítettünk. A második félidőben Manzingának meg kellett volna szereznie a vezető gólt valamelyik helyzetéből. Sajnálom, hogy végül egy pontrúgás miatt elvesztettük a találkozót. A kritikus pillanatokat nem tudtuk megragadni. A tehetség megvan, de ha az ember nem elég éles, akkor nem tudja a küzdelmet a maga javára fordítani. Legalább az egyik pontot megérdemeltük volna, a győzelemmel pedig a harmadik helyig kapaszkodhattunk volna fel."

Sztaniszlav Csercseszov: "Gratulálok csapatoknak, úgy gondolom, nagyon jó évkezdet volt ez mindkét részről. Tudtuk, hogy a ZTE erős presszingre képes és ezt is kaptuk a mérkőzésen. Örülök, hogy sikerült megnyernünk a meccset."