A ZVE csapatát három leány és hét fiú képviselte az 1941-ben megnyílt, legendás létesítményben, mely egykor hazánk első fedett sportcsarnoka volt. Lévén szó országos bajnokságról, népes és nagyon erős mezőny gyűlt össze a viadalra.

A ZVE-ből a lányoknál Simon Borbála az 51 fős mezőnyben szépen menetelt és az értékes ötödik helyen végzett. Antal Katalin a 20. helyen zárt. A fiúk egyéni versenyében Szabó Bálint nagyszerűen vívott, egészen az aranycsatáig jutott. A döntőt Rubin Mattiával (TUS) vívta, aki európai szinten is a korosztály legjobbjai közé tartozik. A finálé pikantériája volt, hogy mindkettőjük felkészítője Fekete Gábor (illetve Ruben Mattiával dr. Kárpáti Krisztián is foglalkozik). Az aranycsatát a fővárosi vívó nyerte, de Szabó ezüstérme is remek eredmény.

Fekete Gábor vezetőedző és Simon Borbála az ob-n

Forrás: ZVE

A második nap a csapatversenyeké volt. A ZVE leány együttese (Simon Borbála, Antal Katalin, Tóth Abigél) a 7. helyen végzett, ami nagyon szép teljesítmény, hiszen mindhárman fiatalabbak még ennél a korosztálynál. Az egerszegi fiúk (Szabó Bálint, Csatlós Gellért, Nika Balázs, Világhy Szilárd) a 8. helyen végeztek. Valamennyiüket Fekete Gábor vezetőedző kísérte és segítette az ob-n.