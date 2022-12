A magyar vívás napja alkalmából ünnepélyes keretek között díjazták a sportág elismerésre méltó alakjait és megrendezték az országos bajnokságot is. Ez a rendezvény a sportág egyetlen olyan eseménye, melyen a hat fegyvernem, a teljes honi vívócsalád együtt versenyez, együtt ünnepel.

Zala megyét a kerekesszékes vívásban hét zalai versenyző képviselte: hatan a ZVE színeiben, egy vívó pedig a NTE 1866 sportolójaként vett részt a megmérettetésen. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szép eredmények születtek a zalai kerekesszékes vívók számára. Kiemelkedő, dobogós helyezéseket értek el a női versenyzők: párbajtőrben Pongrácz Zoé (ZVE) ezüstérmet, Zsombok Helga (ZVE) bronzérmet, míg tőr fegyvernemben mindketten bronzérmet szereztek.

A ZVE kerekesszékes vívóinak vezetője, Miszory Béla elégedett volt az ob-n való szerepléssel, annál is inkább, hiszen a ZVE-n belül a szakág nemrég jelent meg, de már most figyelemreméltó eredményeket érnek el sportolóik.

A bajnoki díjátadón, balról Nádasdy Anna (Halászteleki BSE), Csampa Zsolt MVSZ elnök, Krajnyák Zsuzsanna (Törekvés), Szabó László az MPP elnöke, előttük pedig a két ZVE-vívó, Pongrácz Zoé és Zsombok Helga

Forrás: ZVE

- Főleg a lányok szerepeltek dicséretesen, de jók voltak a fiúk is, igaz, közülük nem sikerült senkinek dobogóra állnia - értékelt a sportvezető. - A kerekesszékes vívók mezőnye egyre nő, így volt ez a mostani ob-n is. Versenyzőinken némi megilletődöttség is látszott, hiszen olyanokkal kellett megvívniuk, akik jóval régebb óta versenyeznek, de idővel ez is kiegyenlítődik majd. A miénk, vagyis a ZVE-n belül a legnagyobb a létszám országosan is a kerekesszékes szakágban, hiszen a többi egyesületben kettő-négy fő az, aki ebben a szakágban vív egy-egy klubban. Mi már most kilencen vagyunk, közülük heten versenyeznek. Mindez a jövőre nézve is biztató, kapjuk is a biztatást a szövetségi kapitánytól, hogy még több viadalon, akár külföldi versenyeken is induljunk.

Miszory Bála azt még elmondta, vívóiknak az is nagy élményt jelentett, hogy a díjátadásnál a sportág vezetői, így Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke, szabó László, a Magyar Paralimpiai szövetség elnöke, továbbá Krajnyák Zsuzsa paralimpiai bajnokunk is gratulált nekik.

A zalai vívók eredményei. Nők. Párbajtőr: 2. Pongrácz Zoé (ZVE), 3. Zsombok Helga (ZVE). Tőr: 3. Pongrácz Zoé és Zsombok Helga.

Férfiak. Tőr: 6. Forgács Péter és Török Róbert (mindketten ZVE), 9. Hodor Levente (ZVE), 10. Czimmermann József (NTE 1866), 11. Seregélyes Balázs (ZVE). Kard: 7. Forgács Péter (ZVE), 8. Czimmermann József (NTE 1866), 9. Hodor Levente (ZVE). Párbajtőr: 6. Török Róbert (ZVE), 9. Seregélyes Balázs (ZVE).