Naturtex-SZTE Szedeák–Zalakerámia-ZTE KK 76-92 (22-25, 14-21, 15-14, 25-32)

Pick Aréna-Ludányi Márton Sportcsarnok, 1000 néző. Jv.: Győrffy, Fodor, Rácz.

Szeged: Washington 19/9, Polányi, Person 17/9, Kovács 8, Bognár 7. Csere: Filipovic 21, Kerpel-Fronius, Balogh, Mayer 4. Vezetőedző: Simándi Árpád.

ZTE: Trice 6/6, O’Reilly 11/3, Polster 10/6, Smith 18/3, Ostojic 13. Csere: Zsíros 6, Rakicevic 9/9, Keller 14/12, Csuti 2, Szalay, Simó 3/3, Makkos. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott: Filipovic (37.).

A hazai pálya a szegedieknek ezúttal nem lehetett igazán otthonos, hiszen az energiaválság miatt a városi sportcsarnokot bezárták, s a pénteki mérkőzést már a Pick Aréna edzőcsarnokában rendezték meg. Ahol az SZTE eddig csak tréningezett és most lépett pályára először bajnoki mérkőzésen.

A meccs elején mindkét palánk alatt ziccerek maradtak ki, a ZTE Polster triplájával és Smith 2+1-es akciójával lépegetett előre (3. p.: 4-6). A 6. perc elején Smith labdaszerzés után már 12. pontját zsákolta be (10-15), de az elsősorban középtávolról eredményes Szeged Washington két triplájának is köszönhetően fordított (9. p.: 22-20). Az első tíz perc végén Rakicevic távolról nem talált gyűrűt, a következő próbálkozást viszont már bevágta, így a zsinórban hat bajnoki vereség után szorult helyzetben lévő hazaiak minden igyekezete ellenére zalai előnnyel ért véget a játékrész. A következő negyed elején a Szeged megmutatta, hogy például mi okozza idei gondjait: két remek támadás végén szerzett kosarakat, majd eladott labdával és védekezési hibával visszasegítette a nyeregbe a ZTE-t – jött is a hazai időkérés. Távolról egyik csapat sem volt túlzottan hatékony, O’Reilly viszont a 17. percben negyedik gólpasszát osztotta már ki (35-28). Polster pontatlan hárompontos kísérlete után saját lepattanóját szedve helyezett el újabb duplát a hazai gyűrűben, a házigazda játékosai pedig mehettek újra a kispadhoz meghallgatni az edző meglátásait. Az időkérés után Person jelentkezett hármassal, de nem késett soká Polster válasza sem, így a zalai előny nem csökkent. A ZTE jól védekezett és időnként egészen ötletesen is támadott, de 33-42 után Washington harmadik hármasával akadályozta meg, hogy átlépje a tízpontos különbséget. Nem sokkal később aztán ugyanő segítette hozzá a kétszámjegyű előnyhöz a Zetét: bűnrossz passzát Smith csípte el, s a lerohanás végén Ostojic dobta az első félidő utolsó kosarát (36-46).

Fordulás után rögtön Person 5 ponttal jelentkezett, de a ZTE sem tétlenkedett, sőt. Tíz pont fölé Ostojic duplájával kúszott a különbség, aki kihagyott két büntetőt, de a lepattanót megszerezte és dobottt egy duplát (24. p.: 41-53). Nem tartott sokáig a zalai öröm: Keller sportszerűtlennek ítélt faultja után Filipovic bedobta a büntetőket, majd a támadás végén (és Bognár támadó lepattanója után) ugyanő szerzett még egy duplát is. Az egerszegi csapat az első félidőhöz képest sokkal jobban figyelt Washingtonra, de játékában a korábbiakhoz képest az igazi pozitívum a kevés eladott labda volt – három negyed alatt csupán négyszer ajándékozta meg így az ellenfelet. A harmadik negyedben hagyományosan jó ZTE viszont a játékrész végét elrontotta kissé, így ha minimálisan is, de csökkent előnye a záró tíz perc előtt (51-60). Az előző szezonban még szegedi Keller hármasa nyitotta ezt a negyedet, de a túloldalon a sérült center, Roberson helyén játszó és remek estét produkáló Filipovic 2+1-gyel válaszolt. A 33. percben 58-65-re zárkózott a Szeged, úgy tűnt, a ZTE talán már a játékidő lejárta előtt befejezettnek tekinti a meccset. A pályára viszatérve Keller újabb két távolit tett be a közösbe, így ellensúlyozva, hogy Filipovic már 19 pontnál járt (35. p.: 61-73). Sikerült elejét venni a mérkőzés végi izgalmaknak is, a ZTE sokkal simábban fektette két vállra a Szegedet, mint általában az ellenfelek szokták. A negyedik idegenbeli sikerét arató zalai alakulatot az is segítette, hogy a végén a kipontozódott Filipovic már nem volt a pályán, csapata pedig feladta a harcot.