A meghozott energiatakarékossági intézkedések a sport területét is érintik a zalai megyeszékhelyen. Az élvonalbeli férfi-kosárlabdabajnokságban jelenleg háromhetes szünet következik, hiszen a magyar válogatott világbajnoki selejtezői miatt nem rendeznek bajnoki fordulót. A Zalakerámia-ZTE KK legközelebb november 19-én, Nyíregyházán szerepel, hogy aztán 23-án idehaza fogadja a DEAC csapatát.

Kétségkívül a mostani egy új helyzet, és ebben mindenki alkalmazkodni kényszerül. A Zalakerámia ZTE KK ügyvezetője, Török Róbert ezt fogalmazta meg, amikor megkerestük.

– A közgyűlési határozat értelmében, a takarékossági intézkedéseket figyelembe véve, a mérkőzések előtti nap tér vissza a csapat, hogy az utolsó edzést ott végezze, és persze a bajnoki találkozóra, hiszen ezekre fűtik fel a létesítményt – mondta Török Róbert. – Át kellett nézni az Ostoros-csarnok beosztását is, és másokkal, így a ZTE FC-vel is egyeztetni kellett, ugyanis a téli időszakban főleg utánpótláscsapataik is bent tartják az edzéseiket. El kell mondanom, hogy mindenki rendkívül kompromisszumkész volt, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg. Ebben a helyzetben nem lehetett más megoldás, amihez mi is alkalmazkodunk. Jelen állás szerint a mostani állapot március végéig tart majd.

A férfikosarasok a sportcsarnokba csak a konditerembe térnek vissza hét közben, ha erősítő jellegű feladatokat végeznek, az öltözés és a labdás edzéseik az Ostoros Károly Csarnokban zajlanak. Sportszakmailag a hazai pálya fogalma átértékelődik, ami okozhat nehézséget, de persze a mezőny többi tagját is érinthetik hasonló intézkedések, hiszen szinte mindenhol, minden városban takarékossági intézkedéseket vezetnek be, vagy már be is vezették ezeket. Az egerszegihez hasonló megoldások tehát más csapatokat is érinthetnek, ami talán segíthet most, az a bajnoki szünet. Ebben a három hétben a bajnokságot pozitív mérleggel kezdő egerszegi csapat is minél jobban alkalmazkodhat az új helyzethez Sebastjan Krasovec vezetőedzővel együtt.