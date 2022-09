A záró forduló strandolásra kevéssé alkalmas időben és rendhagyó módon zárt kapuk mögött zajlott le, de a benevezett 15 páros tagjai így is remek hangulatban vetélkedtek.

A forduló legjobbjai. Női páros: 1. Salzmann Szilvia-Bedő Fruzsina, 2. Barabás Dorina-Balogh Eszter, 3. Péter Eszter-Vass Petra (mind ZTE RK). Férfiak: 1. Locsmandi Balázs-Takács Kevin (Sopron), 2. Major Barnabás-Simon Levente, 3. Horváth Dániel-Horváth József (mind ZTE). Vegyes: 1. Pete Vanda-Tóth Medárd, 2. Balogh Eszter-Horváth Dániel, 3. Koós Szalai Vivien-Koós Krisztián (mind ZTE).

A szervezők a három nyári forduló alapján összesített eredményt is hirdettek: Nők: 1. Salzmann, Bedő, 2. Barabás, Balogh, 3. Péter, Vass. Férfiak: 1. Horváth D.-Horváth J., 2. Major-Simon, 3. Reizer Roland-Gerencsér Péter (Zalaegerszeg). Vegyes: 1. Koós Szalai-Koós, 2. Balogh-Horváth D., 3. Pete-Tóth.

Két különdíjat is kiosztottak, a legtöbbet fejlődött női és férfi játékosnak. A Ms. Beach Volleyball címet Barabás Dorina (ZTE) kapta, míg az elismerés férfi megfelelőjét Horváth Dániel (ZTE) vehette át.

– A torna a helyi röplabdaélet szebbik oldalát mutatja meg – összegzett Horváth Richárd főszervező. – A nők nemcsak a teremröplabdának hódolnak, de a strandváltozatba is rengeteg energiát fektetnek. Férfi oldalon a tavalyi létszámhoz képest kisebb visszaesés volt tapasztalható, de így is kiélezett és látványos párharcokat láthattunk. A legszórakoztatóbb kategóriában, a vegyes párosoknál egyértelmű győzelmet aratott a „Koós család”, akik kislányuk születése után, egy év kihagyással tértek vissza a küzdőtérre. Külön öröm, hogy idén is sok településről érkeztek versenyzők a viadalra és teljesítményükkel hozzájárultak annak sikeréhez.