A hazai atlétikai életben a ligaversenyek év közben nyújtanak lehetőséget a felnőtteknek és az utánpótlás-korosztályok képviselőinek is a formába hozásra, illetve a formában maradásra. De téttel is bírnak, hiszen a megszerzett pontok alapján kerülnek a versenyzők az év végi ligadöntőkbe.

Az egerszegi atléták, köztük Bali Krisztina (balról a harmadik) és Czigány Levente (jobbról a második)

Forrás: ZAC

Az elmúlt hétvégén, Győrben a Zalaszám-ZAC versenyzői közül az ifjúsági korosztályú, sérülés után visszatérő Röszler Dóra óvatos, de magabiztos futással szerezte meg az első helyet a 100 méteres gátfutásban – akárcsak az ifjúsági bajnokságon. Muszil Ágnes a juniorok mezőnyében feltette a koronát egész éves teljesítményére. Az ob után újra duplázott: a 400 m-es síkfutásban, valamint fő számában, 800 méteren is elsőként ért célba. A három első helyezés is már nagyon elégedetté tette a ZAC szakvezetését, de emellett született még két kellemes meglepetésérem is: Bali Krisztina egyéni csúcsát beállítva lett második helyezett magasugrásban, míg Czigány Levente a férfi diszkoszvetők között hajította bronzérmet érő távolságra a sportszert.

Röszler Dóra és Kámán Ferenc

Forrás: ZAC

A Keszthelyi VDSE is képviseltette magát Győrben, igaz, színeikben nem tudott mindenki ott lenni a döntőn, aki jogot szerzett az indulásra. Az U18-as korosztályban Gábor Bálint a 200 méteres síkfutásban hetedik lett.

Eredmények. Junior liga (U20), nők, 400 m: 1. Muszil Ágnes (Zalaszám-ZAC) 58,10. 800 m: 1. Muszil Ágnes (Zalaszám-ZAC) 2:16,74. Magasugrás: 2. Bali Krisztina (Zalaszám-ZAC) 155. Diszkoszvetés: 5. Molnár Loretta (Zalaszám-ZAC) 32,52. Diszkoszvetés: 3. Czigány Levente (Zalaszám-ZAC) 44,75.

Ifjúsági Liga (U18), nők, 100 m gát: 1. Röszler Dóra (Zalaszám-ZAC) 14,82. 200 m: 7. Gyenese Zsófia (Zalaszám-ZAC) 27,43, 8. Király Kira (Zalaszám-ZAC) 28,30. 400 m: 5. Gyenese Zsófia (Zalaszám-ZAC) 61,37. Férfi, 200 m: 7. Gábor Bálint (Keszthelyi VDSE) 24,42. Diszkoszvetés: 6. Mózer Benedek (Zalaszám-ZAC) 40,99, 7. Kozma Ádám (Zalaszám-ZAC) 39,81.

Edzők: Bognár Szabolcs, Góczán István, Kámán Ferenc (Zalaszám-ZAC), Csikós József (Keszthelyi VDSE).