ZTE FC – Puskás Akadémia FC 1-2 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2351 néző. Jv.: Pintér (Tóth II., Huszár).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi – Tajti, Sankovic (Szalay, 90.). Meshack (Diego, 80.), Németh D. (Kovács B., 56.), Gergényi – Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Puskás FC: Tóth B. – Mezghrani, Batik, Stronati, Favorov (Skribek, 68.) – Van Nieff (Puljic, 62.) – Kiss T. (Urblik, 46.), Baluta, Corbu – Zahedi (Slagveer, 46.), Colley (Gruber, 72.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Ikoba (24.), illetve Baluta (74.), Slagveer (88.).

Sárga lap: Németh D. (50.), Kálnoki-Kis (58.), Meshack (71.), illetve Kiss T. (32.), Baluta (34.), Colley (58.), Batik (63.), Urblik (90.+2.).

Fotós: Pezzetta Umberto

A Mezőkövesd elleni 5-0-s siker után érthető, hogy semmi oka nem volt Ricardo Moniznak, hogy változtasson együttesén bő egy héttel később. Igaz, ezúttal egy egészen más felfogású csapat érkezett a ZTE Arénába, hiszen a Puskás FC jóval támadóbb felfogású csapat, de a ZTE FC is.

Ehhez képest nem ugrott egymás nyakának a két mérkőző fél, visszafogott iramban kezdtek, de azért szó sem volt kényelmeskedésről. Azt ugyanis jól lehetett látni, hogy mit akar a két csapat játszani, és fel is készültek egymásból. A Puskás FC játékosai kellő időben odaértek a labdához, amikor kellett, így a ZTE-nek nem volt sok lehetősége veszélyeztetni és persze fordítva is igaz volt ez. A 20. percben Tajti szabadrúgás alig ment mellé, ez volt talán addig a legveszélyesebb próbálkozás. Aztán elérkezett a 24. perc és Ikoba kapott labdát, aki jobbról cselezett befele, majd Batik mellől kissé kisodródva 13 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-0. A gól azért még vizsgálták, hogy a labdaszerzésnél Sankovic esetleg lökött-e, de érvényes maradt a találat. Ikoba bombaformában van, hiszen sorozatban negyedik mérkőzésén talált be, s immár az ötödik találatánál tart. Nem sokkal később Zahedi került jó helyzetbe, de mellé lőtt, viszont érezhetően próbálta felpörgetni a játékát a felcsúti együttes. A ZTE pedig jól találta meg a réseket, így a 33. percben Ikoba hozta remek helyzetbe Meshackot, aki jobbról indulva addig-addig tolt még egyet a labdán, hogy végül a kapus védett. Két perc múlva hasonló szituáció után talán még nagyobb helyzetbe került a nigériai támadó, de tiszta helyzetből mellé lőtt… Ez volt az a pont, amikor el lehetett gondolkodni azon, hogy ezek a kihagyott helyzetek vajon nem bosszulják-e meg magukat később. Mindenesetre az egerszegiek jobban játszottak ellenfelüknél.

Hornyák Zsolt, a vendégek mesetere két helyen is változtatott a szünetben, amin nem kellett csodálkozni. A második félidőre megérkezett az eső is, igaz, attól most nem kellett tartani, mint egy éve a két csapat szintén egerszegi találkozóján, hogy el is mossa a vihar a meccset… Akkor félbeszakadt a találkozó, hogy a maradék 26 percet pár nappal később pótolják. A ZTE FC kezdeményezett többet, de igazán nagy helyzet talán csak egy, egy Ikoba-fejes adódott. Fölényben játszott a zalai együttes, de egy gól még nagyon kellett volna neki, hogy nyugodtabban játszhasson. Hát még úgy, hogy a 74. percben egy kipattanó labda Baluta elé került, aki 17 méterről laposan a lábak között lőtte a labdát a zalai kapuba, 1-1. Tulajdonképpen a ZTE magának köszönhette, hogy ez a forgatókönyv következett, hiszen több alkalma is lett volna, hogy megduplázza előnyét, de nem tette. Így viszont a végén már az is benne volt, hogy a Puskás FC belövi győztes gólt, hiszen fordult a kocka és már többet támadott. A 88. percben eljött a ZTE szempontjából végzetes pillanat: hazai bedobás után szerzett labdát a Puskás, balról Gruber passzolt középre, Urblik átlépte a labdát, így hozta ziccerbe Slagveer-t, aki 12 méterről laposan lőtt a kapuba, 1-2.

Ez lett a vége, de azt kell mondani, hogy a ZTE FC saját maga verte meg, hiszen nem használta ki vezetésénél a lehetőségeit. A Puskás FC élt a lehetőséggel…

