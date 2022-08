Köszöntéssel kezdődött a találkozó, hiszen Bedi Bence a Kecskemét ellen 250. mérkőzését játszotta a ZTE színeiben, akinek Dragóner Attila sportigazgató adott át ajándékot. A kezdeti ismerkedés után aztán villant a ZTE. A 6. percben Tajti a felezővonaltól jobb külsővel parádésan löbbölt az üres területbe induló Németh D. elé, aki egyből, kissé balról a kiinduló kapus felett 15 méterről a kapuba emelt, 1-0. Remek találat volt, a korai vezetés pedig adott volt a ZTE FC számára. No, de, volt még hátra bőven a mérkőzésből. A vendégeknél kimaradt a kezdőből Dzsudzsák Balázs, a zalaiaknál viszont helyet kapott a kezdőben Zoran Lesjak és Christy Manzinga. A lényeg, hogy a ZTE ismét uralta a mérkőzést, és már lendültek a kezek a magasba a 15. percben is, amikor Manzinga fejelt a kapuba, de - ha hinni lehet a VAR-nak.... - egy leheletnyivel előrébb volt a beadás pillanatában, így érvénytelenítették a találatát. A kék-fehérek mintha most egy kissé óvatosabbak lettek volna, hátrébb húzódtak, így a labda a debrecenieknél volt többet, de vendégfölényről azért nem lehetett beszélni. Mindenesetre Ricardo Moniz, a ZTE vezetőedzője az oldalvonal mellől továbbra is arra ösztökélte játékosait, hogy előre játszanak, ne passzoljanak oldalra, vagy hátra. Nem volt valami eseménydús ez az időszak, hiszen egyik csapat játéka sem volt folyamatos, sok volt a felívelés, aztán az eladott és a visszaszerzett labda. Aztán a 45. percben Meshack lopta el a labdát,, azonnal Gergényihez játszott, aki középen léphetett ki, de lövésébe beleért a vendégek kapusa, és szögletre mentett. Ez mondjuk ziccer volt és akár be is mehetett volna...

A debrecenieknél a második félidőre érkezett Dzsudzsák Balázs a pályára, aki érezhetően a játék szervezését volt hivatott erősíteni. A ZTE nem tudta elkapni a ritmust, amikor megindulhatott, labdát vesztett. Manzinga kétszer sem tudta átjátszani ellenfelét, pedig jó ütemben léphetett volna ki, a DVSC pedig próbálta labdatartás után kiugratni játékosait. Az egerszegiek hiába vezettek, egyáltalán nem lehettek nyugodtak, hát még úgy, hogy a Loki egyenlített. A 60. percben Dzsudzsák szöglete után Németh hátáról pattant a saját kapuja felé a labda, ami a középen egyedül maradt Deslandes elé került, ő pedig 4 méterről a kapuba lőtt, 1-1. Így pedig kezdődhetett minden elölről, de nem sokáig... Vagyis, jött az újabb hazai vezetés, hiszen a 65. percben Gergényi bal oldali szögletét Zoran Lesjak kissé jobbról, az ötös vonaláról fejelte a kapu bal oldalába. A labdát Hrabina már csak a gólvonalon túlra tudta segíteni, 2-1. A 70. percben a Mocsi indult előre és 28 méterről hatalmas bombát indított útnak, ám Hrabina beleért a labdába, amely a bal kapufán csattant. Mindkét csapat a győzelemre hajtott, hiszen ez a meccs ugyanúgy kellett volna a DVSC-nek, mint a zalaiaknak. Ebből a szempontból a hazaiak kezdhették jobb helyzetből a hajrát és néhány perc múlva még közelebb jutott a remélt sikerhez. A 80. percben Tajti adott be a bal oldalról, labdája az érkező Ikoba elé került, aki nagy lendülettel érkezve a kapu előterébe és 4 méterről jobb külsővel pörgetett a hálóba, 3-1. És nem volt vége! A 86. percben Kálnoki-Kis a saját tizenhatosan előteréből végezhetett el szabadrúgást és egyből előre ívelt. A labdával Gergényi lépett ki és kissé jobbra cselezve a kiinduló Hrabina lába mellett okosan gurított a kapuba, 4-1. A végén még született egy gól, amikor a 91. percben Bévárdi éles szögből, jobbról kilőtte a jobb felső sarkot, de ez már nem számított.

A találkozó 3-1-nél végleg eldőlt, a negyedik találat már csak hab volt a tortán a ZTE FC számára. Ricardo Moniz együttese teljesen megérdemelten győzött, hiszen a második félidőben felőrölte a DVSC ellenállását.