A két újonc ugyanis korábban kiesett a Magyar Kupából, így ott nem kell a hétvégén pályára lépniük, és a csornaiak kérésére – valamint az MLSZ jóváhagyásával – vasárnap 16.30 órától lejátsszák Teskándon azt a mérkőzést, amelyet amúgy a jövő szerdai hatodik fordulóba írtak ki.

Pergel Attila, a zalaiak vezetőedzője nem számít könnyű meccsre.

– A Csorna is újonc, amely a tavasszal hozzánk hasonlóan osztályozón vívta ki az NB III-as szereplés lehetőségét – mondta Pergel Attila. – Szeretnénk továbbra is támadófutballt játszani, de agresszivitásban és dinamikában is javulnunk kell.