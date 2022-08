A ZTE FC II. vasárnap kikapott idehaza a Veszprémtől, de az ellenfél rutinos élcsapatnak számít az osztályban. A Technoroll Teskánd viszont a forduló meglepetését szolgáltatta 2-1-es kaposvári sikerével. Az újonc zalaiak mindkét gólját Hetesi Patrik szerezte, s különösen a második sikeredett igencsak látványosra.

– A félpályánál szereztem labdát, s mivel láttam, hogy a kapus kint áll, ellőttem. Szerencsére a feje fölött a hálóban kötött ki a labda – idézte fel a mérkőzés teskándi hőse. – Nem volt egyszerű meccs, a védekezést kellett helyretenni a BVSC elleni kupakudarc után. Stabilabbak lettünk hátul, és mindenki a szívét-lelkét kitette a győzelemért.

A következő fordulóban, szerdán Hetesi Patrik a ZTE FC II. személyében kemény ellenfélre számít:

– Olyan kemény meccs lesz, mint a kaposvári volt. Mi is belefutottunk egy nagy vereségbe a BVSC ellen, és a ZTE II. is kikapott legutóbb. Biztos, hogy ők is össze akarják kapni magukat. Megyei rangadó lesz, ennek presztízse van, nyerni szeretnénk.

Teskándon Szabó Martin keze még gipszben van, s akkor tud játszani, ha könnyített kötést kap. Simonfalvi Gábor Kaposváron megsérült, Bailo Dávid pedig beteg, így kettejük játékára nem számíthat Pergel Attila vezetőedző.

A Veszprém elleni vereség (0-4) nem igazán foglalkoztatja már a ZTE FC II. csapatát, a soron következő zalai derbi pedig egészen más lehet.

– Kemény meccsre számítunk, és eredményesek szeretnénk lenni – szögezte le Koller Zoltán, a kék-fehérek trénere. – A Teskánd jó együttes, vannak tapasztalt játékosai, olyanok is, akikkel együtt dolgoztam Nagykanizsán. Ez már egy másik meccs lesz, nekünk a legfontosabb, hogy fejlődjünk és mindent megtegyünk a jó eredményért.

A ZRE FC II. két hete is zalai derbit vívott, akkor Nagykanizsán 3-2-re nyert. A dél-zalai csapat a legutóbbi fordulóban remek budaörsi győzelemmel (1-2) folytatta a szezont, és győzni akar szerdán is, az újonc Csorna ellen.

– A siker után természetesen jó a hangulat az öltözőben, ez így van rendjén, de tudni kell, hogy az a meccs elmúlt és most már az új feladat a fontos – fogalmazott Gombos Zsolt edző. – A Csornáról alig van információnk, ezért a saját játékunkra koncentrálva szeretnénk nyerni.

Kanizsán nincs sérült, vagy eltiltott játékos, a tabellán 3 ponttal álló, tavaly Győr-Moson-Sopron megyei bajnok Csorna pedig a szezonban most, a 4. fordulóban játszik először idegenben.