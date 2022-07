A két találkozót még véletlenül sem szeretnénk összehasonlítani, hiszen két különböző korszak és két különböző helyzetben találkozott a kék-fehérek akkori és mai csapata a két sztárklubbal. A ZTE FC húsz évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutásért játszott a Manchesterrel és az a budapesti mérkőzés a zalai, az egerszegi futballélet méltán legendás találkozói közé tartozik. Koplárovics Béla gólja és az 1-0-s siker ennyi idő után is bármikor előjövő téma a kék-fehérek drukkerei körében.

S milyen érdekes, a mérkőzés előtt másfél órával a stadion lelátóján éppen Koplárovics Bélával találkoztunk. A jelenleg Ausztriában élő korábbi ZTE-kedvenc családjával érkezett, akit szintén meghívtak a Milan elleni találkozóra.

– Nagyon jó érzés volt újra belépni a stadionba. Bár jártam már korábban is itt, de így, hogy most már minden lelátó elkészült és be van fejezve az aréna, ez az első alkalom. Jó itt lenni, de sokkal jobban érezném magam most is ott lenn, a pályán... Nagyon örülök, hogy ilyen neves csapatot hoztak Egerszegre – mondta Koplárovics Béla.

Ünneplő ZTE-játékosok a tömött lelátók előtt. Biztosan nem mostanában felejtik el ezt a szombatot, akik ott voltak a telt házas mérkőzésen

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

A Manchester elleni mérkőzést Budapesten rendezték, hiszen akkor nem volt még alkalmas az egerszegi stadion nemzetközi kupameccsek rendezésére. A kuriózuma pedig éppen az a szombati, AC Milan elleni találkozónak, hogy ilyen kaliberű csapat még soha nem vendégeskedett Zalaegerszegen. A tizenkilenc bajnoki cím és a hét BL-győzelem, amit a milánóiak eddig elértek valóban kiemelt figyelmet érdemelt, de még jobban az, hogy a regnáló olasz bajnokcsapatként érkeztek. Vélhetően akkor, amikor a két klub megállapodott egymással azt még nem lehetett biztosra venni és tudni, hogy Stefano Pioli együttese valóban bajnokcsapatként vendégeskedik majd a zalai megyeszékhelyen. Ám, legyen ez egyfajta szerencsés „együttállás”: dicső múlt és dicső jelen is megjelent a ZTE Aréna játékterén.

Márpedig az olasz bajnokot legyőzni nagy szó és a ZTE FC ezt megtette. A 3-2-es siker ráadásul zalai részről olyan játékkal párosult, amire méltán lehet büszke az együttes minden tagja. Amikor Tajti Mátyás is betalált a 27. percben, már 3-0-ra vezetett a zalai együttes, és erre senki sem számíthatott. Azt fejtegetni, hogy a Milan esetleg nem vette komolyan ezt a mérkőzést, nehéz lenne eldönteni, mindenesetre nem volt annyira „éles”, mint a zalaiak. Az viszont biztos: egy olyan csapat, mint a Milan szombaton is nyerni akart, mert nem teheti meg, hogy ne ezzel a mentalitással lépjen pályára. Ami pedig a közönséget illeti: igazi futballélménnyel gazdagodott, hiszen világsztárokat láthatott testközelből, telt ház előtt játszottak a csapatok. A ZTE FC második találatát fejelő Mocsi Attila szerint mindenben felkészültek erre a találkozóra.

– Tudtuk, hogy ilyen meccsünk lesz, tudtuk, hogy ezzel fogunk felkészülni a bajnokságra - nyilatkozta például a mérkőzés után az nso tv stábjának. - Azt gondolom, hogy megérdemelten nyerünk. Lebecsültek minket. Az első félidőben megmutattuk azt, hogy mit gyakorolunk öt hete, mit szeretnénk igazából játszani, és bebizonyosodott, hogy a Milan ellen is működik, úgyhogy szerintem az NB I-ben is működni fog. Az a célunk, hogy ezt ne csak egy félidőben keresztül bírjuk, hanem kilencven, kilencvenöt percig. Biztos, hogy a mai utazás is betett egy kicsit a milánóiaknak, de lehet, hogy ma, itt, és most mi voltunk a jobb csapat. Szerintem három hét múlva senki sem foglalkozik ezzel, csak az marad meg, hogy legyőztük őket.

Németh Dániel, a ZTE támadója cselez, akinek a mozdulatát Olivier Giroud (9) a franciák világbajnoka figyeli. Nem minden nap láthatunk ilyen játékosokat az egerszegi stadionban

Forrás: Szekeres Péter / Zalai Hírlap

A ZTE FC-nek pedig sok ideje nem lesz ünnepelni és nem is akar. Olyan eredményt ért el, ami miatt most biztosan, a szokásosnál is nagyobb figyelem irányul majd Ricardo Moniz együttesére. Mert ne feledjük, a hét végén kezdődik a labdarúgó NB I. 2022-2023. évi sorozata, a pénteki nyitó meccs pedig ki másé, mint a ZTE FC-é. A kék-fehérek 20 órától a Budapest Honvéd vendégei, s nyilván egy olyan mérkőzés után érkezik a zalai gárda, amelynek hatalmas visszhangja volt és van. Ezt nyomást is kezelni kell ebben a pár napban, aztán a második fordulóban jövő szombaton a magyar bajnok Ferencváros érkezik Egerszegre.

Az biztos, hogy „erős” szezonkezdettel nyitnak a zalaiak (Milan, Honvéd, FTC), de mint szombaton láttuk: akkor sem ijedtek meg....