Mondhatni, Zalában mindent vitt a Technoroll Teskánd, hiszen a 2021–2022. évi futballidényben, ahol indult, ott aranyérmet nyert. Joggal lehet büszke csapatára Pergel Attila edző, akitől azt kérdeztük nyitásként: erre készültek?

– Igen – hangzott a határozott válasz. – Két esztendeje megfogalmazódott az egyesületnél, hogy szeretnénk az NB III.-ba kerülni. Az előző bajnoki év pont jó volt arra, hogy felkészüljünk. A bajnokságban a harmadik helyen végeztünk, de akkor már elkezdtük az erősítést. A nemrég zárult bajnokságnak már úgy indultunk neki, hogy meg akarjuk nyerni azt, hogy lehetőségünk legyen osztályozót vívni a harmadik vonalért. Az őszt százszázalékos teljesítménnyel zártuk, illetve egy fájó vereségünk volt. Tökölön, a Magyar Kupában kikaptunk, pedig, ha nyerünk, akkor a Ferencváros következett volna… A télen szerettünk volna még igazolni, de nem jött össze. Ez később látszódott is a csapaton, hiszen az utolsó mérkőzésekre elfogytunk, öt védőnk esett ki. Így is magabiztosan nyertük a bajnokságot, a Zala Megyei Kupában a legnagyobb riválisunkat, a Zalaszentgrótot győztük le. A kupadöntő mindannyiunknak nagy élményt adott. Az NB III.-as osztályozón a Szeged ellen nem sok esélyt adtak csapatunknak, ám idegenben, talán még szerencsés körülmények között nyertünk, idehaza, a visszavágón viszont bizonyítottuk, hogy a miénk a jobb csapat. Jó szezont produkáltunk, meg vagyok elégedve a játékosokkal, de jár a piros pont az elnökségnek is, amely a háttérből végig segítette a munkát.

Pergel Attila tehát így értékelte a maguk mögött hagyott „futballévet”, azonban arccal már az NB III. felé fordultak. Hétfőn kezdik a felkészülést, a keretben annyi változás történt, hogy Nagy Tamás abbahagyja a futballt, Nagy Martin elköszönt, viszont vannak érkezők is: a Tarr Andráshida SC-től Szabó Martin, Szinay Bendegúz és Czirjék Zoltán, Sárvárról pedig Potyi Gábor.

A Pergel Attila által elmondottak alapján most is vannak, akik talán „féltik” a Teskándot, hogy a csapat meg tud-e felelni a harmadik vonal jelentette kihívásnak.

– Nagyon nehéz lesz, ezzel tisztában vagyunk – ismerte el a szakvezető. – Nehéz igazolni, de munkával megpróbáljuk ezt is pótolni. Simonfalvi Gábor és Bailo Dávid kivételével fiatalokból áll a társaság, és a ZTE FC-től is szeretnénk még reményteljes fiatalokat elcsábítani. Az új szabály szerint egy 2004-es születésű játékost végig szerepeltetni kell a bajnoki meccseken, erre is fel kell készülni. Viszont ami az erényünk volt eddig is, az a csapategység. Erre alapozhatunk. Ha volt is megingásunk, egy-egy beszélgetéssel ezeket megoldottuk. Sokat dolgoztak a fiúk, és maximálisan odatették magukat, ebben láttam a sikereink alapját. No és abban, hogy az elnökség hatalmas támogatást adott, a fiúk érezték ezt, és látták a klub fejlődését, ezért is akartak az NB III.-ba menni.

Tóth Bálint elnökségi tag szintén a folyamatos fejlődést emelte ki, amire büszkék lehetnek. Amúgy a Teskánd éppen húsz éve, a 2002–2003-as szezonban szerepelt utoljára az NB III.-ban.

– Visszanézve tudatos csapatépítésről volt szó, amit öthat éve kezdtünk, és ennek érett be a gyümölcse – említette Tóth Bálint. – Az volt az elképzelés, hogy agilis szakvezetővel fiatal csapatot építsünk. Ez sikerült, és az infrastruktúra terén is lépkedünk előre. Az NB III.-as induláshoz megkaptuk a licencet, elkészült a fedett lelátónk, kialakítottuk a vendégszektort, a zárt játékoskijáró is hamarosan kész, szóval minden feltételnek megfelelünk. Biztosan nem mi leszünk a Nyugati csoport legtehetősebb csapata, de szerintem vonzó lesz a csapatunk, főleg fiatal labdarúgóknak, akik az NB III.-ban szeretnének játszani. Egy éve készültünk erre, bent akarunk maradni, és nem liftezni a megyei és az NB III. között. Az elnökség is eltökélt ebben, mindenki egy irányba húz, a csapat sikerei pedig a vezetőket is motiválják. Igen, mindez több gonddal, felelősséggel jár, de sok gyerek van Teskándon, értük is tesszük ezt. A pálya fejlesztése a jövőnek is szól, ami most megújul vagy megépül, az itt is marad. Az élet is kihívásokról szól, nekünk most ez azt jelenti, hogy szintet léptünk.