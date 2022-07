A csapat 27 koreográfiával nevezett a Magyar Látványtánc Sportszövetség Balatonfüreden megrendezett Európa-bajnokságára, melyen az egerszegiek 11 arany-, 7 ezüst-, valamint 9 bronzérmet szereztek, illetve begyűjtöttek három különdíjat is. Utóbbi elismeréseket Hári Anna (Escape), valamint az Albatrosz The Table, illetve Dream című koreográfiája érdemelte ki.



A kategória, aranyérmesek, mini korosztály: Fitos Bíborka (Amazon). Gyermek: Szente Virág (Little Girl). Hozbor Linda, Sinkovicz Hanna (Összegabalyodva). Pink Lady (Consistency). Junior: Szabó Csenge, Szente Tamara, Szente Viktória (Hárman párban). Konrád Bíborka, Nagy Véda (Only Us). Manók (Gold). Rosszcsontok (Slyp). Felnőtt: Hári Anna (Escape), Albatrosz TSE (The Table). Generációs táncok: Albatrosz (Dream). Ezüstérem, mini: Henczi Dorka, Hozbor Dalma (Együtt). Gyermek: Hozbor Linda (Szívemből szól). Farsang Diána (Pom-pom), Farsang Diána, Szente Virág (Mozdulatok). Junior: Szente Tamara, Szente Viktória (Feelings). Farkas Amina, Salamon Zóra (Softly). Gumimacik (Vihar). Bronz­érem, gyermek: Farsang Diána (Fire), Molnár Odett (Flow). Junior: Horváth Réka (Therefore). Tóth Júlia (Afraid). Molnár Odett, Vörös Kamilla (Everybody). Gombos Csenge, Nagy Zsófi (Ghost). Csipet-csapat (Tini Love és Fantom). B kategória, bronzérem, gyermek: Subosits Zsófia (A pincérlány).