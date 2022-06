Koszta Már Szöul nevezetességeivel ismerkedett éppen, amikor telefonon utolértük. Elmondta: már nincs egyedül Dél-Koreában, csatlakozott hozzá párja és a kutyusuk is. Szeretnek Ulszanban élni, a tengerpart mellett laknak. – Nem szeretem a magasságot, így kissé nehezen szoktam meg, hogy a harmincharmadik emeleten lakunk – árulta el. – A kommunikáció nehézkes, itt nem mindenki beszél angolul, ám ezt is megoldjuk. Minden szuper, már csak a bajnoki bemutatkozás hiányzik. – Az ázsiai Bajnokok Ligájában lépett először pályára az Ulszan Hyundai mezében, s öt csoportmeccsen két gólt szerzett.

Azóta viszont csak egy kupameccsen játszott. – A BL-ben sajnos nem jutottunk tovább a csoportból, pedig a végsőkig volt esélyünk rá. Malajziában zajlott a csoportkör, úgy éreztem, jól ment a játék. Visszatértünk Ulszanba, s már jött is a következő meccs, ám a bajnokságban a keretbe sem kerültem be. – Az elmúlt hat bajnokin egyszer ülhetett le a kispadra, a kupában viszont a múlt héten gólt szerzett a nyolcaddöntőben, a Kjongnam ellen kettő- nullára megnyert meccsen. Mi az oka, hogy a bajnokságban nem kapja meg a bizonyítási lehetőséget? – Nehéz dolgom van, ugyanis elég furcsa a dél-koreai bajnokságban a fiatal játékosokra vonatkozó szabály. Adva van, hogy hány huszonkét év alatti futballistának kell játszania, ami befolyásolja a cserék számát. Nálunk általában egy huszonkét év alatti játékos a kezdőcsapatban kap helyet, s őt zömében az első harminc percben már le is cseréli az edző.

Nehéz odakerülni még a keretbe is, nemhogy pályára lépni. Eddig egyetlenegy alkalommal kerültem be a keretbe, május tizennegyedikén az Incson ellen, ám végig a kispadon ültem. Azért dolgozom mindennap, hogy megkapjam a lehetőséget a bajnokságban is. A Bajnokok Ligájában és a kupában játszottam, ezekben a sorozatokban már gólokat is szereztem, remélem, minél előbb megmutathatom magam a bajnokságban is, és megszerzem első gólomat a ligában. Koszta Márk hozzátette: nem egyszerű ezt a helyzetet kezelni. A vezetőedző nem mondta, hogy miért nem számol vele a bajnokságban, ő pedig nem kérdezte. Amikor a csapatnak bajnokija van, akkor is edz, s ráadásul rendszeresen végez pluszmunkát is. Az sem használ az ügyének, hogy az élen állnak a bajnokságban, vagyis a csapat jól teljesít, tehát a trénernek nincs oka változtatni.

– A válogatott szünetben tíz ponttal vezetik a bajnokságot, és ott vannak a kupában a legjobb nyolc csapat között. Két aranyérem a cél? – Még nincs a zsebünkben a bajnoki cím, sok van hátra, ráadásul rájátszás is lesz, ám egyértelműen az első helyre hajtunk. A kupagyőzelem kimondott cél, erős csapatunk van, hiszem, hogy képesek vagyunk két aranyéremmel zárni az idényt.