A hírről a ZTE FC számolt be honlapján. Mint írják, a 26 éves focista szerződése lejártával távozik. Bobál 2019 szeptemberében érkezett Zalaegerszegre, közel nyolcvan mérkőzésen viselte a kék-fehér mezt, melyek közül több alkalommal is csapatkapitányként vezette az együttest a pályára. Annak ellenére, hogy Bobál Dávid védőként szerepelt, négy gólt is szerzett a ZTE FC színeiben, három alkalommal a MOL Magyar Kupában volt eredményes, míg a bajnokságban egy találatot szerzett.