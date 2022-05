A megyeszékhelyi Landorhegyi-iskolában Vas, Zala, Pest, Győr-Moson-Sopron megyék képviselői, illetve klubjaik versenyzői mérték össze a tudásukat. Köztük értelemszerűen a ZSKE fiataljai, de a Zalaszentgrót és a ZEN Keszthely karatékái is eredményesen szerepeltek. Voltak, akik több korosztályban is bizonyíthattak, így érmeik számát is tovább gyarapították.



A zalai eredmények. Szivacs kumite. leányok. 6–7 évesek: 3. Szelestei Norina (ZSKE), 3. Sebők Beike (ZSKE). 8–9 évesek: 1. Kovács Szofi (ZSKE), 2. Rácz Ágota (ZSKE), 3. Simon Aliz (ZSKE). 10–11 évesek: 1. Valu Franciska (ZSKE), 2. Tordai Ráhel (ZEN). Fiúk. 6–7 évesek: 3. Horváth Ármin Gábor (ZSKE), 8–9 évesek: 2. Hardi Kristóf (ZEN), 3. Prádli Róbert (ZSKE). 10–11 évesek: 1. Vidák Máté (ZSKE), 2. Hardi Kristóf (ZEN).

Leány kumite. 8–9 évesek: 1. Tordai Rachel (ZEN), 2. Horváth Maja Viktória (ZSKE), 3. Somlai Nóra (ZSKE), 3. Valu Johanna (ZSKE). 10–11 évesek: 2. Tordai Rachel (ZEN), 3. Kovács Leila (Zalaszentgrót). 10–11 évesek (7 kyu): 1. Mayerhoffer Mary (ZEN). 12–13 évesek: 1. Mayerhoffer Mary (ZEN) 2. Kovács Lili (Zalaszentgrót), 3. Miklós Boglárka (ZSKE). 12–13 évesek (7 kyu): 1. Nagy Kata (ZSKE). 14–15 évesek: 1. Lőcsei Fanni Lili (ZSKE), 2. Márk Boróka (Zalaszentgrót), 3. Torma Emese (ZEN), 3. Horváth Jókus Vivienn (ZSKE). 16–17 évesek: 1. Horváth Jókus Vivienn (ZSKE), 2. Torma Emese (ZEN).

Leány kata. 8–9 évesek: 1. Horváth Maja Viktória (ZSKE), 2. Balogh Miranda (ZSKE), 3. Somlai Nóra (ZSKE). 10–11 évesek: 1. Horváth Maja Viktória (ZSKE), 2. Ujj Rebeka (ZSKE), 3. Valu Franciska (ZSKE), 3. Hoffman Dóra (ZEN). 12–13 évesek: 1. Hoffman Dóra (ZEN), 2. Miklós Boglárka (ZSKE). 12–13 évesek (7 kyu): 1. Nagy Kata (ZSKE), 2. Ujj Rebeka (ZSKE), 14–15 évesek: 1. Lőcsei Fanni Lili (ZSKE), 2. Márk Boróka (Zalaszentgrót). 16–17 évesek: 1. Lőcsei Fanni Lili (ZSKE), 2. Provotorova Anna (ZSKE). 18 évesek: 1. Lőcsei Fanni Lili (ZSKE).

Fiú kumite. 8–9 évesek: 2. Ujj Máté (ZSKE). 10–11 évesek: 2 .Sebők Bercel, 3. Torma Zalán (ZEN), 3. Pompor Gergő (ZSKE). 10–11 évesek (7 kyu): 1. Tury Barnabás (ZEN), 3. Raibov Zakmar (ZEN). 12–13 évesek: 1. Torma Zalán (ZEN), 3. Legki Maxim (ZEN). 12–14 évesek (7 kyu): 1. Raibov Zakmar (ZEN), 2. Kurucz Botond (Zalaszentgrót), 3. Tury Barnabás (ZEN). 14–15 évesek: 1. Veilinger Ádám (ZSKE). 18 évesek: 3. Németh Adrián (ZSKE).

Fiú kata. 8–9 évesek: 1. Hardi Kristóf (ZEN). 10–11 évesek: 2. Sebők Bercel (ZSKE). 12–13 évesek: 1. Molnár Gergő (ZSKE). 14–15 évesek: 1. Veilinger Ádám (ZSKE), 2. Soós Bercel (ZSKE). 16–17 évesek: 1. Vei­- linger Ádám (ZSKE).