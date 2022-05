ZTE FC–Szekszárdi UFC 4-0 (0-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Hegedüs.

ZTE FC: Császár H. –Nagy, Szegedi, Császár F., Pupos, Nyári (Tollár), Grubits, Tóth, Harsányi, Takács (Hetyei, Bánfi), Hargas. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Pupos (58.), Szegedi (80.), Bánfi (84., 86.).

A forduló előtt éllovas Szekszárd volt a mérkőzés esélyese, ám más a papírforma és más a valóság. A zalaiak a mérkőzés során remekül védekeztek, az éllovas mindössze egyszer tette próbára a ZTE kapusát. A második félidő elején a házigazdák szép akció végén megszerezték a vezetést. Ezután az ellenfél nagyobb sebességre kapcsolt, de a zalai védelem továbbra is remekül zárt. A cserék a mérkőzés hajrájában nagy lendületet adtak a ZTE FC támadójátékának, és tíz perc alatt három zalai gól esett, fölényessé téve a kék-fehér győzelmet. A végig fegyelmezetten játszó ZTE megérdemelten győzte le a bajnoki címre is esélyes vendégeket.

Pergel Andrea: Óriási bravúrt hajtottak végre a lányok. Nagy gratuláció a csapatnak!

ADA Nova–Mol Fehérvár FC 0-2 (0-0)

Nova, 80 néző. Jv.: Cservölgyi.

Nova: Sebők V. – Horváth V. (Orbán), Szentes (Novák), Molnár, Gergelics, Farkas, Szabó Zs., Németh, Szokol (Jankovics), Szollár, Buncsák. Edző: Szekeres Zoltán.

Tartalékosan állt ki a Nova, miután két eltiltott játékosa nem állhatott rendelkezésre. A vendég a bajnoki címre is esélyes Fehérvár FC volt, mely már az első félidőben is fölényben játszott, de a Nova hősiesen küzdött. A második félidőben aztán a vendégek kétszer betaláltak, és bajnok­esélyeshez méltón nyertek. Ráadásul matematikailag is bebiztosították a feljutásukat, és az élre is álltak, hiszen riválisuk, a Szekszárd éppen Zalaegerszegen kapott ki.

Szekeres Zoltán: Gratulálok a Fehérvár FC-nek a győzelemhez, hiszen teljesen megérdemelten nyert. Illetve sok sikert kívánunk nekik az NB I.-ben is!

A Nova szombaton (17 óra) ismét hazai pályán játszik, amikor egy halasztott mérkőzésen a harmadik helyre még esélyes Budaörs lesz a vendége. A ZTE FC ugyanezen a napon 16 órai kezdettel a Vasas Kubala Akadémia otthonában szerepel.