Az utolsó bajnoki mérkőzését ebben az idényben az örök rivális Szombathely otthonában játszotta a ZTE különösebb tét nélkül, hiszen az már korábban eldőlt, hogy idén érem nélkül marad a zalai gárda.



SZOESE–ZTE RK

0:3 (-18, -19, -19)

Szombathely, 20 néző. Jv.: Szabó, Kiss.

ZTE RK: Simon, Horváth R., Koós, Légrádi, Németh P. Csere. Major. Edző: Domokos Lajos és Markó Gábor.

Az örök rivális elleni, különösebb tét nélküli találkozón a ZTE 7-7 után fokozatosan lépett el és szerzett játszmaelőnyt. A második szettben a Szombathely álláshibát követett el, a ZTE pedig a hazaiak zavarát kihasználva növelte előnyét. Az utolsó szettben a vasiak próbáltak javítani, de 10-10 után már végig a vendégek vezettek.

Domokos Lajos: Örülök, hogy jó szájízzel fejezzük be a bajnokságot. A fiúk felszabadultan, és ami lényegesebb, pontosan játszottak, így született ez a szép győzelem.



ZTE–Delta RSE

0:3 (-13, -19, -13)

Zalaegerszeg, 25 néző. Jv.: Őri, Veress.

ZTE RK: Salzmann, Sandó, Péter, Farkas, Penzer, Bedő-Tálos. Csere: Suder, Tasnádi, Radóczi, Samu. Edző: Tomanóczy Tibor.

Az első szettben 11-11-ig felváltva vezettek a csapatok, majd jött néhány nyitásfogadási hiba, és megléptek a vendégek, akik megnyerték a játszmát is. A második játékrészben sikerült meglépnie a ZTE-nek néhány ponttal, de a Delta ledolgozta a hátrányt, sőt, a vezetést is átvette. Szorosan alakult a szett végjátéka, de hazai oldalon ismét jöttek a nyitásfogadási hibák, és ez a játékba került. A harmadik szett sem alakult jobban egerszegi szempontból, ismét a vendégek ragadták magukhoz az irányítást, és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.



Tomanóczy Tibor: A lányok helyenként jól küzdöttek, de ez nem volt elegendő a sikerhez. Első NB II.-es idényünkben sok tapasztalatot szereztünk, amit a jövőben igyekszünk kamatoztatni.