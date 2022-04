A kézilabdától az eltelt évtizedek során sem távolodott el, a Tungsram SE szakmai vezetőjeként számítanak a tudására, mellette az U11-es leány gárda edzője is.

- Az általános iskolában négy éven keresztül kosárlabdáztam, aztán a televízióban elkezdtem nézni a kézilabda meccseket, ami nagyon megtetszett – mesélte. – Az iskola csapatával szerepeltünk a városi úttörő olimpián, melyen az Olajbányász sportiskola együttesével is találkoztunk. Akkori edzőjük, Dávid Sándor felajánlotta, hogy az iskolából nyugodtan menjünk el az edzésekre. Éltem a lehetőséggel, s persze ottmaradtam. Nagyjából két év múlva felkerültem a felnőttek közé, bal szélen játszottam. Igyekeztem a legjobbat nyújtani, szorgalmasan edzettem és küzdöttem a mérkőzéseken.

A csapat felkerült az NB I-be, s akkor Auguszta sok megkeresést kapott magyar csapatoktól, de kanizsaiként jól érezte magát. Mindjárt az első évben gólkirálynő lett. Az akkori számokra nem emlékszik, de az élvonalbeli rekordon egy szezon alatt 277 gól volt. Sőt egy kézilabda kedvelő gyűjtő 1966-tól egészen két évvel ezelőttig összegyűjtötte, hogy bizonyos játékosok a pályafutásuk alatt összesen mennyi gólt lőttek. Ebben a rangsorban Mátyás Auguszta az előkelő másik helyen állt, 2600 találattal. Emlékezetes pillanatként élte meg, amikor épp a Fradival játszottak bajnoki mérkőzést, s meglátta a lelátón az akkori női szövetségi kapitányt, Laurencz László magyar kézilabdaedzőt. Csak a meccs után derült ki az ő játékát figyelte: a látottak alapján meghívta a válogatott keretbe. Közben klubot is váltott, a Dunaújvárosba igazolt, visszautasíthatatlan ajánlatot fogadott el.

- Aztán 1996-ban Atlantában szerepelhettem a női válogatott tagjaként - folytatta. - Norvégiával játszottunk a harmadik helyért, s végül 20-18-ra nyertünk. A dunaújvárosi évek alatt megnyertünk mindent, amit lehetett, ezután 1998-ban Székesfehérvárra igazoltam. Majd a következő hat évben Vácon tovább fejlődött a játékom, ezt egy rövid spanyol kitérő követett. Újabb váci visszatérést után kerültem a fővárosba, ahol a Spartacusban ért véget az élvonalbeli karrierem. Ezután három szezon következett az NB I B-ben szereplő nagyatádi Rinyamenti KC gárdájában, onnan hazatértem a szülővárosomba, ahol kanizsai színekben újabb négy évet szerepeltem a másodosztályban. Ötven évesen még a Zala megyei bajnokságban is pályára léptem, mely után most csak a szakmai munkával és a fiatalok edzésével foglalkozom.

Mátyás Auguszta a stafétát Király Lászlónak, egykori kanizsai labdarúgónak adta át.