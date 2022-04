Az NB I A csoport alsóháza tehát zár, itt már megvan a két osztályozós csapat a PVSK és a Paks személyében. A bajnoki küzdelmek viszont nem érnek véget, hiszen az első nyolc számára kezdődik a rájátszás. Ismét a Zalakerámia-ZTE KK nélkül. Az egerszegiek legutóbb a 2017–2018-as szezonban voltak érdekeltek benne. A csapat 2019-ben 10. lett, 2020-ban nem hirdettek végeredményt, tavaly a 13. helyezés jutott, most pedig 11. vagy 12. lesz az egerszegi gárda.

Minden relatív, így bármily furcsa, de most annak is örülni kell, hogy a ZTE KK nem úgy készül az utolsó fordulóra, hogy még izgulnia kell. Ahonnan indult, az ugyanis nagyon mélyen volt. A 2021-es évet – akkor már Emir Mutapcic volt az edző – kaposvári vereséggel zárta a ZTE KK, és utolsóként. Mindössze két győzelemmel és 13 vereséggel a háta mögött, előtte a PVSK és a Paks három-három, míg a Nyíregyháza négy győzelemmel állt jobban. Mondjuk ez a felsorolás is mutatja, nem véletlenül e négy csapat harcolt később is a bentmaradásért. Viszont az is tény, hogy közülük az egerszegiek szerepeltek később a legjobban, de az alsóháztól már nem sikerült elszakadniuk.

A jövő már fontosabb, ezért is kérdeztük a szerdai, PVSK elleni győztes mérkőzés után Emir Mutapcic vezetőedzőtől, hogy milyen tervei vannak. Diplomatikus választ adott, mondván, egyelőre az utolsó meccsre készül. A klub vezetésében új szereplőkről hallani, de ez még nem hivatalos információ. Ám ha valóban ez a terv, akkor gyors döntésre van szükség, hiszen el kell kezdeni az új csapat és a szakmai stáb kialakítását is.

De addig is van még egy meccs a bajnokságból, és most arra kell koncentrálni.