Az ünnepélyes rendezvényen Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője méltatta az egykori kézilabdázót, a sportág történetének egyik legkiemelkedőbb alakját. Szólt eredményeiről, majd arról beszélt: mi kell ahhoz, hogy egy kézilabdaklub sikeres legyen.

– Kellenek a sportolók, itt van 239 igazolt gyerek, kell egy húzónév, egy jó edző és egy hely, ahol jó körülmények között lehet sportolni – mondta. – Lentiben van húzónév, edző, sok gyerek és jó hely, eljött tehát a kézilabda történetében az a nagyszerű pillanat, hogy az élvonalbeli szereplés szempontjából fehér foltnak számító Zala megyét feltegyük a térképre. Az elmúlt években volt, hogy nem juthatott fel a lenti kézilabdacsapat, nem volt alkalmas csarnokuk, hiába értek el jó eredményt. Ez az akadály most elhárult.

A jövőben Lenti a dél-dunántúli erőközpontja is lehet a sportágnak. Ehhez minden támogatást megadunk.

Az új csarnokban a helyi Kerka Táncegyüttes fiataljai léptek először pályára

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Dr. Juhász Roland, az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár a sport közösség-összetartó erejét hangsúlyozta. Emiatt nem véletlen – jelezte –, hogy 2015-ben a kormány kézilabdamunkacsarnok-fejlesztést indított 17 helyszínen. Elmondta, hogy ezeket a projekteket az állami Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. vitte végig több más hasonló fejlesztés mellett. Hozzátette, hogy a sporteredményekhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra, a kézilabda-munkacsarnok modern belső berendezésekkel rendelkezik, a fenntartása is 21. századi. A város határ menti elhelyezkedése pedig lehetővé teszi, hogy akár a térség sportközpontjává váljon a település.

Sárfalvi Péter, sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy Zalában több, sportcélú beruházás is megvalósult az utóbbi időben, miután 2010-ben országosan indultak el a sport fejlesztését célzó programok. – Ezeknek is köszönhető – hangsúlyozta –, hogy azt mondhatjuk, erős sportnemzet vagyunk. A fejlesztési programok folytatódnak, a cél az, hogy országszerte a lenti kézilabdacsarnokhoz hasonló, modern létesítmény segítse a sportot, és elégítse ki a helyiek mozgás iránti igényét.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos arról szólt az avatón, hogy Lenti mintát mutat a megyében a többi városnak az előrelátó tervezéssel. Ennek köszönhetően most egy olyan sportlétesítmény készült el, mely nemcsak a verseny-, hanem a tömegsportot is szolgálja. Továbbá ő is kiemelte Gódorné Nagy Marianna szerepét abban, hogy róla példát véve a gyerekek kedvet kapjanak a sporthoz.

Horváth László, Lenti polgármestere köszönetet mondott minden érintettnek a kézilabda-munkacsarnok megépítéséért. Elmondta, hogy a beruházás nem öncélú, a helyieknek és a régióban élőknek készült a létesítmény. Hozzátette, hogy a város azon részén, ahol a kézilabda-munkacsarnok is helyett kapott, az Átkötő út és a Vörösmarty út közötti részen három projekt is megvalósult az elmúlt időszakban, melyek összértéke mintegy 4,5 milliárd forint.

A multifunkciós, 1725 négyzetméteres létesítmény több mint 1,2 milliárd forintból valósult meg típusterv alapján. Az épületben 150 ülőhelyes nézőteret alakítottak ki, de öltözők, kiszolgálóblokkok, valamint 48 férőhelyes parkoló is létesült.