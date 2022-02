A sakk Szuperliga csapatbajnokságában címvédő kanizsai együttesre vasárnap 10 órától igazi rangadó vár hazai környezetben, a Haladás VSE ellen. A pénteki nap folyamán azonban egy újabb nagy mérföldkő felé tettek komoly lépést a dél-zalaiak, hiszen hároméves névadó szponzori kontraktust kötöttek a finnországi székhelyű szoftveróriással, a Tuxera IT-tárolástechnológiai és hálózatátviteli vállalattal.

A szerződést a Halis-könyvtárban írták alá, ahol a felek hangsúlyozták: eltökéltek a nagy hagyományokkal bíró kanizsai sakk méltó folytatásában.

– Gyakorlatilag bő három évtizednyi élvonalbeli szereplés, illetve tizenhárom NB I-es bajnoki cím után érkeztünk meg egy újabb nagy volumenű lépéshez ezzel a szerződéskötéssel – foglalta össze az esemény jelentőségét Nádasi Tamás, az immár TUXERA-Aquaprofit NSK néven szereplő egyesület elnöke. – Eddig húsz ország, illetve náció képviselői fordultak meg klubunknál, s bár eddig Finnország nem szerepelt ezen a palettán, a névadó szponzorcégünk belépésével immár ez is kipipálásra kerülhetett. A cég nagykanizsai kötődése vezetője személyében megkérdőjelezhetetlen. Ezért is örülünk nagyon annak, hogy e szerződéssel a köteléket tovább erősíthettük.

Szakacsits Szabolcs (balról) és Ribli Zoltán, a kanizsaiak sakkolimpiai bajnoka és alapembere egy gyors partira asztalhoz ült a pénteki sajtótájékoztató után Forrás: Gergely Szilárd

Balogh László, Nagykanizsa polgármestere azt sem felejtette el megemlíteni, hogy a finn cég alapítója mostantól egyben a nagykanizsai egyesület alelnöke. Szakacsits ­Szabolcs itteni iskoláit például a Batthyány-gimnáziumban is végezte.

– Mivel korábban tanítottam, mondhatom így, Szabolcs életútja alapján talán abban is taníthat valamit nekünk, kanizsaiaknak, hogy igenis lehet az itteni környezetben is segíteni – fűzte még hozzá a dél-zalai város első embere. A város képviselő-testülete részéről Gábris Jácintnak nem csupán mint a sportbizottság vezetőjének szolgált örömére a szoftveróriás szerepvállalása a kanizsai sakk életben. Informatikatanárként jól ismeri a mai világ kihívásait.

– Jelenleg is van olyan játékos, aki tanítványomként kimondottan nem hangoztatta, hogy milyen eredményes sakkozó, Haselbach Dávid azonban remek példát mutat – mondta el a képviselő. – Természetesen a város a lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni az olyan eredményes sportot, mint a sakk.

S akiről szó van, nevezetesen Szakacsits Szabolcs, a nemzetközi szoftverfejlesztő cége élén és révén boldogan érkezett a sakk világába. Csupán azért is, mert korábban e szellemi játék elkötelezett híve volt.

– Mintegy 32 esztendeje léptem az informatika világán keresztül ki az életbe, s jó tíz éve, hogy visszatértem a magyarországi, s azon belül is a kanizsai keretek közé – fogalmazott Szakacsits Szabolcs. – Már akkor érdeklődtem arról, s igyekeztem körüljárni azt, hova is lehetne valamilyen módon becsatlakozni a helyi területen. Nyugodtan mondhatom, a sakk már akkor is látóterünkben volt. Most érkezett el az ideje annak, hogy vállalatunkkal – mely Finnországban az első öt IT-cég között van, és a világon is az első húsz között tartják számon az adatfeldolgozás terén – a nagykanizsai sakkegyesület életében szerepet vállaljunk.

Mint azt már írtuk, vasárnap tehát a kanizsai sakkozók fontos meccset játszanak a bajnokságban. Egy óriási lépést pedig már a hétvége nyitányán megtettek, s ahogy Nádasi Tamás fogalmazott, így akár idővel a nemzetközi porondon is letehetik névjegyüket.