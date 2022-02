A serdülők, azaz az U16-os korosztály magyar bajnokságára került sor a fővárosban. A serdülő ob most is az első erőfelmérő volt a fiatalok és persze edzőik számára arról, hol is tartanak a felkészülésben a sportolók. A Zalaszám-ZAC nem tért haza üres kézzel Budapestről, amiről a Szabó László, Lákovics Márk, Both Bálint, Hercsel Zsombor összetételű négyes fogat gondoskodott, hiszen a fiúk a 4x200 méteres váltófutásban 1:41,02 perces eredménnyel bronzérmet szereztek. A Káldi Panna, Barabás Fanni, Kovács Lili, Major Ágnes négyes pedig – ugyancsak 4x200 méteren – a lányok között lett ötödik 1:54,25 eredménnyel. A Zalaszám-ZAC atlétái közül egyéniben Lákovics Márk ért el két értékes negyedik helyezést: magasugrásban 160 centiméteres eredménnyel, míg a 60 méteres gátfutásban 8,72 másodperces egyéni csúccsal csúszott le alig a dobogóról. Szabó László az ob első napján a 300 m-es síkfutásban (39,81 mp) lett 6. helyezett, másnap pedig a 60 méteres síkfutásban 7,59 mp-cel az ötödik helyen zárt. A lányok távolugró versenyében 494 centiméteres eredménnyel 8. helyezést ért el ­Major Ágnes.

A fiatalok edzői: Csiszár Attila, Góczánné Tóth Zsuzsanna, Szabó Gábor.

A Keszthelyi VDSE is képviseltette magát a serdülő ob-n. Csikós József tanítványa, Csahóczi Kamilla a leá­nyok ötösugrásában 16,04 méteres eredménnyel a 6. helyen végzett, ugyanő pedig a 60 m-es síkfutásban 8,10 mp-cel végül összesítésben a 7. helyet szerezte meg.