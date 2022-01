Ahogy korábban már megírtuk, a tervezetthez képest változott a ZTE FC csapatának a programja, ennek e heti első felvonásaként szerdán Waltner Róbert együttese a MOL-Fehérvárral játszott és Szalay Szabolcs találatával 1-0-ra győzött. Szombaton pedig a ZTE FC a Bp. Honvéd vendége lesz a Magyar Futball Akadémián. A mérkőzés – a szerdaihoz hasonlóan – zárt kapus lesz, és a Honvédnak ez lesz az első téli felkészülési találkozója.

A fővárosiak eredetileg törökországi edzőtáborba utaztak volna, azonban csapatukból többen is koronavírussal fertőződtek meg, így inkább a hazai felkészülés mellett döntöttek. Minthogy a tervezett edzőmeccseik is meghiúsultak, idehaza kerestek partnert, a ZTE FC pedig elfogadta ezt. Az egerszegiek immár a harmadik téli edzőmeccsükre készülnek, és Waltner Róbert csapata két hét kemény munka után lép újra pályára. Azt előre nem lehet megmondani, hogy mindenkire számíthat-e a szakvezető, hiszen a jelenlegi helyzetben eleve sok a beteg, és akár az indulásnál is kiderülhet, hogy valaki mégsem tud elutazni. A két próbajátékos közül Zekaj már nem készül a zalaiakkal, Mihael Rebernik úgy tudjuk, hogy még igen. A horvát jobb oldali védő jelenleg a szlovén II. osztályú Nafta Lendava játékosa, de a csáktornyai fiú a HNK Rijeka, a Slaven Belupo és a szlovén bajnok NK Mura csapataiban is megfordult. Nem elképzelhetetlen, hogy tavasszal már a ZTE mezét ölti magára. Információink szerint a Haladás U21-es válogatott védője, Mocsi Attila is a zalaiakhoz tart.



Az NB I.-et érintő hír még: a bajnokság folytatásának halasztását nem támogatta a klubok többsége, így az eredeti kiírás szerint folytatódnak a küzdelmek – közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). A halasztás lehetőségét az egyre terjedő járvány vetette fel, azonban az MLSZ – mint írják – figyelemmel kíséri a járvány alakulását, és ha szükséges, gyors és hatékony intézkedéseket léptet életbe. Ami viszont biztos, hogy a bajnokság a 18. fordulóval folytatódik január 29-én és 30-án.



Osztályt váltva, szombaton 11 órától újabb felkészülési mérkőzést vívhat az FC Nagykanizsa NB III.-as labdarúgócsapata, méghozzá Szombathelyen (zárt kapuk mellett) a Haladás futballistái ellen. Kezdetben úgy volt, hogy az előkészületi futballmeccset Nagykanizsán rendezik, később változott a program, így a kanizsaiak látogathatnak a vasi megyeszékhelyre, ahol 11 órától az Illés Akadémia hibrid füves játékterén mérkőzhetnek a szombathelyi zöld-fehérek ellen. Mivel pénteken a Haladás az osztrák Bundesliga egyik gárdájával, a TSV Hartberggel játszott volna, eredetileg úgy volt, hogy a Hali az FCN ellen a fiataljaival játszik. Az osztrákok azonban lemondták az edzőmérkőzést, így az NB II.-es Haladás kerete a dél-zalaiak ellen akár még erősödhet is. Ami biztosnak tűnik, a Szombathelyi Haladás csak hétfőn utazik horvátországi edzőtáborába.