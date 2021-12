A Zalakerámia-ZTE KK kálváriája folytatódott, hiszen zsinórban nyolcadik vereségét könyvelte el, "masszívan" az utolsó, és az előtte álló Paks - amely az Albát győzte le - is már három győzelemmel többet szerzett. De visszatérve a hétfő esti mérkőzéshez, a vasiak szakvezetője, Antonis Constantinides kiemelte a hazai pályát nyilatkozatában.

- Mondtam korábban is, hogy a hazai meccsek azok, melyeket mindenképpen meg kell nyernünk. Érezni a szenvedélyt és a minőséget a játékunkban, és hogy végre a képességünknek megfelelően játszunk. Gordon visszatérése a csapatba rengeteget lendített a játékunkon, különösen védekezésben. Sok sikert kívánok a ZTE csapatának a folytatáshoz - értékelt a Körmend vezetőedzője.

Kollégája, a ZTE csapatához nemrég érkezett Emir Mutapic látta a hibákat.

- Nem voltunk elég koncentráltak sem támadásban, sem pedig védekezésben. Sok gyors indításos és második szándékból szerzett kosarat kaptunk. Egy nagyon erős csapattól kaptunk ma ki. A játék minden elemében javulnunk kell, ha fordítani szeretnénk a szériánkon. Gratulálok a Körmendnek a győzelemhez - összegzett. A televízió kamerájának nyilatkozva pedig a kérdésre, mi kellene tenni, hogy forduljon a kocka, azt mondta: dolgozni, dolgozni és dolgozni De tényleg, mit mondott volna? Hogy hagyjanak így mindent, mert minden működik? Igaza van a vezetőedzőnek, hiszen munka nélkül nem lesz változás. Csak mikor jön már végre el ez a fordulat...

A ZTE KK helyzete és mutatott játéka pillanatnyilag eléggé lehangoló. Mert hiába voltak jó periódusai Körmenden is, képtelen tartósan hozni egy bizonyos szintet. Mi úgy látjuk, hogy a legnagyobb gond azzal van: nincs egy igazi vezéregyéniség ebben a csapatban, és nem is tudnak igazából csapatként sem működni. Az, hogy mi vezetett eddig, megint jó kérdés lenne. Jelenleg az egerszegi kosárlabdában nagyon nagy gondok vannak.

Egyébként bevetésre vár az új légiós, Quenton DeCosey, aki már egy hete Zalaegerszegen van, de eddig a papírjai még nem érkeztek meg (mondjuk, ez is érdekes...). Múlt kedden jelentette be a klub a leigazolását, vélhetően pár nappal előtte is tudták már, hogy jön. Akkor úgy hangzott a kommunikáció, hogy a Körmend ellen játszhat, aztán mégsem, és hogy valaki távozik. Kerestük Puskás Artúr szakmai igazgatót, de nem értük el, majd Stárics Kornél ügyvezetőt sem, aki később visszahívott bennünket, hogy éppen megbeszélésük van.

Végül az a döntés született, hogy Carlton Guyton távozik az együttestől.

A 14. forduló további eredményei: Kaposvár-Kecskemét 77-61, Szeged-Szolnok 81-57, Alba-Paks, Nyíregyháza -DEAC 62-89.