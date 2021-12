A négy győztes meccs után lévő soproni klub honlapjának beharangozó írása a pénteki meccs előtt "veszélyes sereghajtónak" titulálta a ZTE KK-t, de alig túl a meccs felén már tudhatták, hogy tévedtek. Kicsit álmos volt eleinte a Sopron, de az első távoli dobás a vendégeknél kiperdült, náluk viszont beesett (4. p.: 5-2). Holton nem kezdett jól, érkezett a helyére Horti, majd Csuti jelentkezett triplával (6. p.: 7-8). A ZTE igyekezett, de például rendkívül buta faultokat (zsákoló játékos meglökése, büntető után az ellenfél kilökése a lepattanó alól) ajándékozott a Sopronnak, mely azonban talán természetesnek tekintette a győzelmet erre az estére, és nem sietett kihasználni az alkalmakat (9. p.: 12-15). Parks - aki maradt karmester - a játékrészt két remekbe szabott triplával zárta le. A második negyed elején a ZTE védekezése dominált, pont nélkül eltelt bő egy perc után időt is kért a hazai csapat. Parks sokat vállalt, de a dobásoknál nem volt szerencséje, és 21-21 után Wilson vette át a stafétát. A Sopron hibázott többet és nagyobbakat, zalai részről azonban hosszú ideig csak Guyton bírt a gyűrűbe találni, és ő is ritkán (18. p.: 28-27). Alacsony volt a színvonal, rengeteg a hiba, a hazai csapat a második tíz perc során még az elsőben szerzettnél is kevesebb pontot dobott, mégis fordított a nagyszünetre (31-30). Ehhez kellett, hogy a ZTE a két számjegyű eredményt se érje el... A gólpasszok terén a Sopron 4-3- ra vezetett - ennyi asszisztot szinte véletlenül is lehet adni.

A harmadik negyed maga a borzalom volt zalai szempontból. A Sopron sem csinált semmi különöset, bár távolról hihetetlenül hatékonyan dobott (7 tripla csak ebben a tíz percben), miközben a ZTE nem volt a pályán (25. p.: 43- 30, 27. p.: 54-32). A leírhatatlan zalai összeomlás az első félidőhöz, vagy a legutóbbi, Szolnok elleni meccshez képest is felfoghatatlan volt (28. p.: 61-32). A mérkőzés eldőlt, nyilván ez is segítette a vendégeket abban, hogy meg tudják nyerni a záró játékrészt.