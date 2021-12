Sopron KC - Zalakerámia-ZTE KK 77-54 (16-21, 15-9, 35-8, 11-16)

Novomatic Aréna, 1600 néző. Jv.: Praksch, Tőzsér, Farkas.

SKC: Myers 16/12, McGill 23/12, Sitku 1, Ford 2, Montgomery 21. Csere: Diggs, Werner, Takács 12/12, Halász 2, Fazekas. Vezetőedző: Kostas Flevarakis.

ZTE KK: Parks 11/6, Guyton 8, Polster, Barnett 11/3, Holton 6. Csere: Horti 2, Csuti 5/3, Wilson 6, Németh 5/3, Révész, Bonifert. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Forrás: Bálizs Zsuzsa

A hazaiak négy győztes, a vendégek hat vesztes meccs után kezdték a találkozót, a zalaiak viszont nincsenek abban a helyzetben, hogy bárhol, bármikor és bárki ellen feladhatnának egy összecsapást. Kicsit álmos volt eleinte a Sopron, de az első távoli dobás a vendégeknél kiperdült, náluk pedig beesett (4. p.: 5-2). Holton nem kezdett jól, érkezett a helyére Horti, majd Csuti jelentkezett triplával (6. p.: 7-8). A ZTE igyekezett, de például rendkívül buta faultokkal (zsákoló játékos meglökése, büntető után az ellenfél kilökése a lepattanó alól) ajándékozott büntetőket a Sopronnak, mely azonban talán természetesnek tekintette a győzelmet erre az estére, és nem sietett kihasználni az alkalmakat (9. p.: 12-15). Parks - aki Wilson visszatérése után is maradt karmester - a játékrészt két remekbe szabott triplával zárta le. A második negyed elején a ZTE védekezése dominált, pont nélkül eltelt bő egy perc után időt is kért a hazai csapat. Parks sokat vállalt, de a dobásoknál nem volt szerencséje, és 21-21 után Wilson vette át a stafétát. A Sopron hibázott többet és nagyobbakat, zalai részről azonban hosszú ideig csak Guyton bírt a gyűrűbe találni, és ő sem sokszor (18. p.: 28-27). Alacsony volt a színvonal, rengeteg a hiba, a hazai csapat a második tíz perc során még az elsőben szerzettnél is kevesebb pontot dobott, mégis fordított a nagyszünetre (31-30). Ehhez az kellett, hogy a ZTE a kétszámjegyű eredményt se érje el...

A félidei statisztikák nem mutattak nagy különbséget a küzdő felek között: lepattanózásban a Sopron vezetett 20-18-ra, dobáspontosságban 0,1 százalék volt a zalaiak előnye. Az igazán szembetűnő a gólpasszok 4-3-as különbsége volt a hazaiak javára - ennyi asszisztot szinte véletlenül is össze lehet hozni...

Forrás: Bálizs Zsuzsa

A második félidő elején visszatért a pályára Holton, és két kihagyott triplakísérlet került a neve mellé (23. p.: 38-30) Zetés időkérés volt hivatott megakadályozni, hogy végleg meglépjen a Sopron, de a harmadik negyed első zalai kosara csak nem akart megszületni (25. p.: 43-30). Bonifert is beállt, Révész 8 perc után egy rossz távoli dobással és 2 faulttal ment le a pályáról. Sportközhely, hogy egy csapat szünet után az öltözőben marad, de egy biztos: a ZTE-t a pályán nem nagyon lehetett érzékelni (32. p.: 54-32). Az első félidei fegyelmezett védekezésnek a nyoma sem maradt, a támadójáték csődje pedig leírhatatlan. Hova lett az első félidei ZTE? Hova lett a ZTE, amely a Szolnok ellen küzdött? A soproniak játékában sem volt sok finesz, de a hazaiak dobtak, mint a gép (a 3. negyedben 7 triplát), nyilvánvaló volt,hogy a találkozó eldőlt (28. p.: 61-32). A záró negyed 66-38-ról indult, azzal, hogy Parks és Wilson sem tudott távolról betalálni. Mindkét csapat nagyon várta már a meccs végét (34. p.: 64-43). Holton kihagyott 4 büntetőt, de bedobta első kosarát, majd Németh jelentkezett távolival. Egyik csapat sem védekezett már, a hazaiak viszont legalább vezettek és nyertek, zsinórban ötödik sikerükkel téve boldoggá közönségüket. A ZTE KK-nál nem nagyon látszik, hogyan lesz ebből feltámadás.