– Csinálom a dolgom, ha megkapom a lehetőséget, igyekszem élni vele – mondta. – Ez volt az első gólom ebben a bajnokságban, talán egy kicsit rá is görcsöltem eddig, hogy még nem sikerült betalálnom. Tavaly decemberben négy gólt is szereztem az ősz végén, úgyhogy én is várom az év utolsó hónapját, amikor még három nagyon fontos meccsünk lesz. Most szombaton a DVSC érkezik hozzánk, és jó lenne úgy zárni az évet, hogy nyugodtan vonuljunk téli pihenőre.