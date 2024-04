Lenkovits Szilvia, a Nagykanizsai Központi Óvoda általános intézményvezető-helyettese szerint öröm, amikor ilyen felhőtlenül játszanak a gyerekek a népzenére, melynek az óvodai nevelésben egyébként is nagy szerep jut. Laposa Julcsival jó kapcsolatot ápol az intézményegységük már többször dolgoztak együtt és a mostani koncert szintén felejthetetlen pillanatokat okozott.

Azonban nemcsak a gyerekek, hanem a tekenyei származású Laposa Julcsi Junior Prima díjas népzenész, kultúraközvetítő-zenei mediátor és zenekara ugyancsak élvezte a tavaszi dalokból álló előadást.

Laposa Julcsi és zenekara

Fotó: Szakony Attila

– Először még 2017-ben találkoztam Dr. Némethné Kovács Edittel, a Nagykanizsai Központi Óvoda vezetőjével és eldöntöttük, hogy milyen jó lenne, ha Nagykanizsán is lenne óvodásoknak szóló népzenei koncertek – mondta a koncert után Laposa Julcsi. – Ezután ellátogattunk a zenekarral az intézményekbe, sőt még pedagógusképzést is tartottam. Aztán jött a covid, ami mindent felülírt. De a jó kapcsolat megmaradt, s koncerteztünk egy-egy tagóvodában. Most úgy döntöttünk, hogy egy nagy szabadtéri táncházzal egybekötött táncházat tartottunk.

Laposa Julcsit lenyűgözte a látvány. Szerinte fantasztikus érzés volt, hogy közel 500 gyermek fegyelmezetten és kulturáltan, kizárólag a zenére figyelve szórakozott együtt. Ez azt mutatja, hogy nem először találkoztak ezekkel a dallamokkal, vagyis az óvodapedagógusok is foglalkoznak ezzel a népi kulturális kinccsel.

A kanizsaiak előtt fellépett: Tímár Márton (nagybőgő), ifj. Horváth Károly (brácsa), Redes Gábor (tambura), Laposa Julcsi (ének, hegedű), Hardi András és Tőtős Hortenzia (néptánc).