Gólyaláb, mese és dalklub

A nyitvatartási idő alatt, 9 és 13 óra között Pálfi Dénes könyvtáros vezetésével meg lehet tanulni gólyalábon járni, amit óvodák és iskolák már beépítettek mozgásos tevékenységeik közé. A bibliotékában szeretnék, ha mindenki megismerné az újabb generációk tagjai közül is a gólyalábazás örömét. Hétköznapokon könyvtárlátogatásokhoz kötött programként is ajánlják. Ugyancsak 9 órakor Szörényiné Kis-Gergely Lilla könyvtáros segítségével diafilmeket láthatnak a gyerekek Bálint Ágnes diáiból. A könyvtárban március 14-ig látható a Bálint Ágnes-emlékkiállítás. A mostani szombaton a könyvtáros nemcsak a tárlatot mutatja be, hanem egy Bálint Ágnes-mű diafilm változatának levetítésére is lehetőség lesz. 11 órától pedig Farkas Tibor könyvtáros dalklubjába várják a 6 és 14 év közöttieket versénekekkel és ritmusjátékokkal.