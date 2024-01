A civil szervezetet képviselő Rácz Petra néptáncpedagógus érdeklődésünkre elmondta, a Nemzeti Kulturális Alap támogatást élvező rendezvénnyel kapcsolódnak az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület felmenő rendszerű országos versenyéhez is. Ily módon a Csatárban arany minősítést elérő általános iskolás korú gyermekek részt vesznek a soproni régiós megmérettetésen, onnan pedig Szarvasra vezethet az útjuk az országos döntőre.

Rácz Petra arról is szólt, hogy közel hatvan fiatal jelentkezett a versenyre, amibe első alkalommal kezdő felnőttek is bekapcsolódtak. A kincsásó kategóriában a FolkOLD tag Belső Mária és Devecz Zsuzsi mutatta be tudását és ért el arany minősítést.

A hagyományőrzés fontosságát emelte ki Péntek Gabriella, a község polgármestere, aki hozzátette, a néptánc népszerűsítése mellett a rendezvénnyel növelik az 540 lakosú falu ismeretségét is. Az előzményekhez tartozik, hogy pár éve itt alakult meg a Bibrics Táncegyüttes, ennek egyik eredményeként a versenyen hat csatári fiatal is színpadra lépett.

Minden gyermekben lakozik kincs, és a pedagógusok feladata, hogy ezt megtalálják, emelte ki Vigh László országgyűlési képviselő köszöntőjében. Ezek a fiatalok már ráleltek erre, ők kultúránk őrzőivé válnak, példát mutatnak azzal, hogy néptáncot választották maguknak, ami a lelket és a testet is egészségben tartja, tette hozzá.

A versenyen a muzsikát Németh Dénes és zenekara szolgáltatta, a produkciókat Deffend Irén néptáncpedagógus, a Corvinus Közgáz Táncegyüttes művészeti vezetője és Molnár Gábor néptáncpedagógus, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a Népművészet Ifjú Mestere, az Alba Regia Táncegyüttes művészeti asszisztense értékelte.

A zsűri a bronz és ezüst minősítésű díjak mellett kiosztotta az Arany minősítésű Kiskeszkenős táncos címet a lányok között, s megkapta:

Kustán Lilla (Vadóca Gyermektáncegyüttes)

Kustán Flóra (Vadóca Gyermektáncegyüttes)

Kaczor Emma (Bibrics Táncegyüttes)

Cseresnyés Rebeka (Vadóca Gyermektáncegyüttes)

Böhm Dóra (Vadóca Gyermektáncegyüttes)

Dóra Natália (Göcsej Kis Szegek Táncegyüttes)

Tolvaj Hanna (Bibrics Táncegyüttes)

Ughy Gabriella Norina (Bibrics Táncegyüttes)

Kovács Kinga (Generációk Táncegyüttes).

A fiúk közül Arany minősítésű Kisbokrétás címet kapott:

Major Simon (Bibrics Táncegyüttes)

Benkő Áron (Göcsej Kis Szegek Táncegyüttes)

Tóth Máté (Bibrics Táncegyüttes)

Böhm Gergő Gyula (Vadóca Táncegyüttes)

Csatári Csengő Táncos címet kapott:

Gorza Vivien (Generációk Táncegyüttes)

Tuboly Tímea (Göcsej Szegek Táncegyüttes

Tóth Szabolcs (Generációk Táncegyüttes)

Major Sámuel (Bibrics Táncegyüttes)

Szabó Áron (Generációk Táncegyüttes).