Állatbarát erkély címmel idén jelent meg a Sziget Kiadó gondozásában Bärbel Oftring könyve, melyből kiderül, hogy akár a társasházak balkonjain is lehet olyan környezetet teremteni, ahol a rovarok és a kisebb testű madarak jól érezhetik magukat.

A szerző külön egységeket szentel a balkonok kedvelt látogatóinak, köztük a méheknek, lepkéknek, bogaraknak, madaraknak, de kitér olyan népszerűtlen vendégfajtákra is, mint a hangyák, legyek, poloskák. Az egyes részeket leírások és fotók színesítik, így a kötet felér egy mini határozóval.

Oftring ezután égtájanként részletezi, hogy a különböző tájolású erkélyeken milyen virágokat, fűszernövényeket érdemes elhelyezni azért, hogy minél több méhet, madarat vonzzunk a balkonra. 39 rovarbarát növény fotóját és jellemzőit teszi közzé, majd kiemeli, melyek futtathatók a térelválasztókra, s tanácsokat ad, hogy milyen cserjéket, édes gyümölcsöket, rózsákat ültessünk azért, hogy erkélyünk szebb és vonzóbb legyen. Hasznosak lehetnek a barkácstippek is, ezek az odúk, etetők, itatók és komposztálók készítését lépésről lépésre mutatják be.

A kiadványt a beiratkozott olvasók a Deák-könyvtárban foglalhatják, kölcsönözhetik, illetve előjegyezhetik vagy egyszerűen fellapozhatják a külön e célra kialakított Öko Sarokban. A kötet a József Attila Városi Tagkönyvtár és az Apáczai-tagkönyvtár látogatói számára fiókközi kölcsönzéssel érhető el.