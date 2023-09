A Mindszenty-gimnáziumban kezdett reggel a Radnóti-díjas versmondó, aki a „lánglelkű” poéta Szülőföldemen című költeményét szavalva ment végig a székek között. Már ezzel a határozott belépővel is azt jelezte, hogy a fiatalok bátran keressenek a véleményük, érzéseik és gondolataik kifejezéshez egy-egy kedvelt verset. Mert a lírai szavak által ismerhetünk önmagukra, a költő bőrébe bújva nyerünk bátorságot, tudatjuk a világgal életérzésünket.

- Azt gondolom, aki művészettel él, az sokkal könnyebben veszi az előtte álló akadályokat. Miért? Mert a művészet a lélek erősítésére szolgál – kezdte az előadó, majd így folytatta: mindenki mások véleményére ad, nem figyelünk befelé, „elvették a csendjeinket”.

Tóth Péter Lóránt Petőfi és Arany barátságáról szólt a diákoknak, akiknek tréfásan is bemutatta azt, miként viszonyulnak az egyszerű emberek a nagy költőhöz. Úgy látszik, hogy Petőfiről mindenkinek van egy története, vagy kedvenc Petőfi verse.

"Itt születtem én ezen a tájon, Az alföldi szép nagy rónaságon.." - a versvándor Petőfi Szülőföldemen című költeményével kezdte az előadást

Fotó: Pezzetta Umberto

- A Petőfi-emlékévhez kapcsolódva most már közel 200 előadást tartottam a Kárpát-medencében. Nagy öröm számomra, hogy Petőfi és Arany barátságát magukénak érzik a gyerekek. Lehet, hogy a barátság fogalma változott az elmúlt közel kétszáz év során, ám olyan közös pontokat találnak, ami miatt elővesznek egy Petőfi- vagy Arany-kötetet. Barátságuk már azért is példaértékű, mert két teljesen különböző habitusú emberről beszélhetünk, akik mégis egymást támogatták. Ez intő lehet nekünk is 2023-ban, az egymáshoz való odafordulás vagy a másság elfogadásával kapcsolatosan – mondta érdeklődésünkre a versvándor.

Horváth Péter Lóránt hozzátette, október 17-én Kiskőrösön zárul a Petőfi-emlékév. A településről gyalog indul Nagyszalontára, így köti össze a két költő szülővárosát, útközben pedig természetesen diákokkal találkozik. Az egyhetes utat zömében gyalog teszi meg, de lesz, ahol szekérre vagy csónakba ül. A Pro Cultura Hungarica-díjas irodalmár a napokban sem pihent. Hétfőn Nagykanizsán és környékén szavalt, Zalaegerszeg után kedden este már Horvátország felé vette az irányt, hogy rendhagyó módon szerettesse meg még többekkel a magyar költeményeket.