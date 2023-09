– Abban bízunk, ha körülnéznek nálunk, akkor visszatérő vendégeink, olvasóink lesznek a későbbiekben is – tájékoztatott Lapath Gabriella, a könyvtár igazgatója. – A baba-mamabarát környezet kialakításáért sokat tettünk az elmúlt időszakban: átalakítottuk a gyermekkönyvtár tereit, az olvasótermi állományrészt felszámoltuk, a számítógépes sarkot átrendeztük. Alacsonyabb polcokat, új olvasószolgálati pultot szereztünk be és újrahasznosítottunk egy régi kanapét. Szoptatósarkot és pelenkázót is kialakítottunk. A gyermekrészlegben kapott helyett a szülők polca, ahol a célcsoportnak szóló szakirodalmat gyűjtöttük össze. A gyerekkönyveket több korcsoportra bontva helyeztük el. Az eddig használt jelölő rendszert korszerű, színes öntapadós matricával váltottuk fel, illetve az olvasást népszerűsítő akciót indítottunk.

A tevékenységeknek köszönhetően egész könyvtári gyűjtemény összképe jelentősen megváltozott, a polcokat jó állapotú, többségében újszerű kötetek töltik meg, sokkal szellősebb, vonzóbb, kényelmesebben hozzáférhető elrendezésben.

– A könyvtárnyitogató családi napra a bölcsődével együttműködve a könyvtár előtt egy tekergőző pályát alakítottunk ki, ahol különböző feladatokkal vártuk a kis motorosokat – folytatta. – Vajda Margit zenepedagógus várta a kicsiket közös mondókázásra, éneklésre, játékra az olvasóteremben. A könyvtárosok könyvtártúrát tartottak az érdeklődőknek, ahol bejárhatták a gyerekek szüleikkel a könyvtár tereit a pincétől a padlásig. A gyermekrészleg játszósarkában pedig könyveket lapozgathattak, olvashattak, színezhettek, játszhattak a gyerekek. Terveink szerint jövő hónaptól elindul a baba-mama klubunk is, ahol az új szolgáltatás megvalósításával tartalmas programlehetőséggel bővülne könyvtárunk kínálata a lenti és a környékbeli kismamák, kisgyermekes szülők, nagyszülők és gyermekeik részére.