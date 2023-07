Gábor Miklós Török András újságírónak adott interjújában mesélt zalaegerszegi kötődéséről a Zalai Hírlap 1983. október 3-ai számában: „S hogy vonz-e Zalaegerszeg? Ez a tény sem közömbös számomra. Igaz, már ötéves koromban elkerültem a városból. Apám itt volt mozis: az Arany Bárány mögött állt az öreg Edison Filmszínház, mely 1945-ben, a felszabadulás után leégett. Elkerültünk Székesfehérvárra, ahol apám ugyancsak mozisként folytatta, majd Budapest következett, s eközben csak nagy néha és pár napra látogattam vissza Zalaegerszegre, vendégségbe. Ám úgy látszik, hogy az embernek az ötéves korig tartó élete nagyon fontos életszakasz, mert még most is, ha elmegyek sétálni valamerre Zalaegerszegen, olyan emlékek jönnek elő, melyek – világosan érzem – döntőek számomra. Mondok egyet! Évekkel ezelőtt – akkor még nem sejtettem, hogy valaha játszani fogok a szülővárosomban – felségemmel, Vass Évával országjárás közben egy hetet töltöttünk Zalaegerszegen is. Akkor elvittem őt valahová. Nem a szülői házba, hanem az Ady utca 13. szám alá, néhány háznyira attól az épülettől, ahol születtem. Elvittem, és annyi év után pontosan emlékszem rá, hogy hol van a pince, a borospince az udvarban, s mondtam, hogy most figyeljen a pincéből feljövő szagra, mert ez bennem úgy megmaradt azóta is, hogy szinte szívdobogást kapok, ha újra megérzem. Bár tudom jól, hogy az a pince már rég üres. De hát ez volt dédnagyanyám háza… Mindenre világosan emlékszem.”