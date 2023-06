A szerző a felmenői iránti tisztelet, valamint Horvátország mint örök úticél előtti főhajtás bizonyítékaként sorjázza köteteit, melyek rendre fogva tartó olvasmányélménynek bizonyulnak. Az Odalenn délen, a Zalán innen, Murán túl, az Azok a szép napok, A Mind magyar, mind horvát után itt a Tengernyi nosztalgikus történet. A több mint 20 horvát útirajzot tartalmaz magyar nyelven, két irodalmi esszét és horvát nyelvű önéletrajzi ihletésű kisregényt tartalmazó könyv a Croatica Nonprofit Kft. gondozásában jelent meg, a bemutatóját májusban tartották a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, ahol Kiss Gábor főkönyvtáros beszélgetett a szerzővel. Mint arról korábban beszámoltunk, a rendezvény vendége volt Ivana Herceg igazgató, a Horvát Idegenforgalmi Közösség Magyarországi Képviseletének vezetője is.



A legújabb kötet első fejezetei a horvát művelődéstörténet közismert és kevésbé reflektorfényben lévő alakjainak megidézését tűzte célul: a Nobel-díjas Ivo Andrić nyitja a sort, majd az első hivatásos női újságíróval, Marija Juric Zagorka történetével ismerkedhetünk meg, akinek szobra is áll Zágráb belvárosában. A horvát Mindszentyként mutatja be a kötet Alojzije Stepinac zágrábi érseket (1898-1960), akinek ellentmondásos működése és megítélése miatt csak napjainkban kerül helyére az életműve. Hatására jellemző, hogy házi őrizete ellenére bíborosi rangot kapott a pápától 1952-ben, mire Jugoszlávia megszakította a diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal.

A magyarok kedvelt nyári úticélja, Horvátország idegenforgalmi szempontból is más arcát mutatja a Tengernyi...-ben, hiszen nemcsak a tengerpart, hanem a kontinentális horvát vidék jön közelebb.

Mihovics József külön fejezetet szentel a tenger sójának, az egykor fizetőeszközként is használt természeti kincsnek, a tenger ajándékának.

A régi fotókkal illusztrált önéletrajzi családtörténet (egyelőre?) csak horvátul olvasható a kétnyelvű kötet végén.

