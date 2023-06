Nagykanizsán szombaton a Honvéd Kaszinóban az intézményben működő Városi Színpad tini csoportja teltház előtt mutatta be A szendvics című 120 perces darabot. A két felvonásos komédiát a nagykanizsai Kurta Lilla írta, rajta kívül Szollár-Nikolics Zsanna és Micsinai Dominik pedig rendezőkként közreműködtek. A történet szerint pszichológusnak lenni nem egyszerű feladat, és ezt Ádám is jól tudja. A mindennapi izgalmakból és stresszből csak is kedvenc szendvicsét felfalva látja a menekülés lehetőségét. Azonban Murphy törvényét követve, ahogyan leülne, hogy elfogyassza hőn áhított szendvicsét, elszabadul a káosz.

Fotó: Szakony Attila