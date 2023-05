Ugyanis a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikum 12.B osztályos diákja kiváló teljesítményével az április 24-26. között a Hungexpo területén – a Szakma Sztárja megmérettetéssel párhuzamosan – megrendezett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével zajló „WorldSkills Lyon 2024” nemzeti válogatóversenyen 1. helyezést ért el a webfejlesztő kategóriában, így Magyarországot képviseli 2024-ben, Lyonban, a Szakmák Világbajnokságán. (Felkészítő oktatója Hantos András.)

Olivér eredménye azért is tiszteletre méltó, mert a verseny életkori felső határa 22 év, tehát idősebbeket is maga mögé utasított. Mint találkozásunkkor mesélte, már 12 éves kora óta közeli barátságot ápol az informatikával, édesapja első számítógépén ismerkedett a számítástechnikával, s mivel szeret mindennek utánanézni, a versenyre is rengeteget készült otthon, egyedül. A szakmaterület egyébként is túl gyorsan fejlődik ahhoz, hogy tankönyvekre hagyatkozzon az ember, tette hozzá. A szülei megértéssel, támogatással fogadták a számítógép iránti érdeklődését, „mert látták, hogy nem csak játszom a gépen”, adott okot Olivér.

– Az otthon megoldandó feladatot jelentő selejtezőben még több százan indultunk, a Budapesten április elsején rendezett második fordulóban hatan voltunk, utána hárman maradtunk a döntőre – tájékoztatott a végzős diák, aki éppen a magyar érettségiről érkezett a találkozásunkra. – A weboldal fejlesztéséhez az Ultrabalaton futóverseny volt a tematika, mobiltelefonon is elérhető oldalt kellett szerkeszteni megadott adatbázissal és paraméterekkel. Ötvennégy Balaton körüli állomást vettünk fel, 14 fős futócsapatokkal számoltunk, az applikáció alkalmas volt arra, hogy a csapattagok ezzel adják át, gördítsék tovább egymásnak a stafétát az egykor használatos stafétabot helyett. A matematikai részét a dátum, a futott idő mérése, óra-perc jelentette a feladatban. A feladatot 12 óra alatt kellett befejezni, ami szoros időbeosztást igényelt.

Mrakovics Olivér már 2022-ből rendelkezett tapasztalattal, hiszen akkor 3. helyen végzett a webfejlesztők között. Az informatika alapnyelve, az angol sem okoz számára gondot. A kamara támogatásával nagyon alaposan szeretne felkészülni a világbajnokságra, most ez a prioritás, de reményei szerint ősszel már a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának a hallgatója lesz gazdaság-informatika szakon. Addig is a legtöbb időt a 16-os Lenovo-ja előtt tölti.

– Ez a szakma folyamatos tanulást igényel, ez kedvemre való, és a kreativitást, a logikus gondolkodást is kiélhetem a weboldalak fejlesztésekor. Kaptam már megkeresést munkára is, előbb-utóbb lesz is rá időm.