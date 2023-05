Az esemény kettős apropóját a közelmúltban megjelent verseskötet adta, hiszen annak illusztrációit is maga a szerző készítette. A kiállításon így a kötetben látható képek eredetijeit is megtekinthetik az érdeklődők. Bischofné Hesinger Katalin versei belső, akár lelki folyamatok lírai leképezéseit adják, illetve arra világítanak rá, hogy sorsunk valójában a születés pillanatától az elmúlásig tartó folyamatos menetelés, miközben jól vagy rosszul, de azt is megtanuljuk, hogy miként kell boldogulni az életben. A versek egy részéhez zenei kíséret is társult, ezeket a költő fia, Bischof András biztosította gitáron.

A kötetbemutatót megelőző tárlatmegnyitón dr. Csider Sándor, az ELTE Savaria Egyetemi Központ nyugalmazott főiskolai docense szólt a jelenlévőkhöz. Kitért arra, hogy a kiállításon elsősorban olyan képek láthatóak, amelyek a tér és idő dimenziójában tökéletesen illeszkednek Bischofné Hesinger Katalin költészetéhez.