A programok sora 9 órakor a Furfangos jégkrémek című társasjátékkal indul, amit Benkéné Osvald Éva könyvtáros mutat be a gyerekeknek. A játék küldetése, hogy használója örömmel és szórakozva, élvezetes játékkal tegyen szert az olvasáshoz és a szövegértéshez szükséges képességekre. Ugyanebben az időben ismét megtartják az olvasást népszerűsítő AZOLOvagok csatáját, amely során Fenyvesi Attila könyvtáros megmutatja az internetes program használatát és hitelesíti az eredményt.

Gulyás Eliza könyvtáros 9.30-tól Érdekes is lehet az ismerkedés egy nyelvvel? címmel tart játékos angolfoglalkozást óvodásoknak, illetve 1. és 2. osztályosoknak. A zenehallgatás és a rajz is segítségére lesz a kicsiknek az angol nyelv megkedvelésében. A foglalkozás célja az idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése sikerélmény által. Ezúttal 10 órától Kardos Ferenc tartja a Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják. Osztályokat és napközis csoportokat megbeszélt időpontban szívesen fogadnak, sőt egyeztetett időpontban az iskolába is elmennek.

A Népszerű informatika szombati témája a Mindenféle apróság címet viseli. A 10 órakor kezdődő foglalkozáson Szilágyi Imre informatikus mérnök igyekszik kibontani a témakört. Ezen felül, mint ismert, a Halis-könyvtár előfizetett az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásaira. Kiváló lehetőség régi folyóiratok, dokumentumok, újságok tematikus olvasására. Ezután a felnőtt látogatókat 11 órától várja a Tarnóczky klub. Ha az olvasók gazdagítanák a könyvtár adattárát olyan fotóval, melyen látszik a város, a volt munkahely, vagy kanizsai rendezvényen készült, beszkennelik és megőrizik.

Záróakkordként Benke Dániel könyvtáros jóvoltából különleges történelmi utazásban lehet része azoknak, akik 12.15-kor beülnek az előadásra. Akit érdekelnek a történelmi témájú érdekességek, az Élő Történelem Teaház alkalmain biztosan nem fog unatkozni.