A műsor összeállításánál cél a változatosság, láthatott a közönség elvontabb modern táncot, rockyt és kánkánt, de nem hiányoztak a nézőket folyamatos tapsra késztető produkciók, illetve a musical, mesefeldolgozások sem. A gálán díjakat is átadtak és elbúcsúztatták az érettségiző táncosokat.

Németh Petra arról is beszélt, hogy a Premier Táncklub 2000-ben alakult meg, hiánypótló szándékkal, hisz akkor Nagykanizsán még nem volt lehetőség modern és showtánc elsajátítására. Szakmai segítséget nyújtott számukra Kuzma Péter és Kuzma Renáta Zalaegerszegről, a Gála Társastáncklub Egyesülettől. A csapat immár 23 éve a HSMK-ban tartja próbáit és fellépéseit. Ez idő alatt számos hazai és nemzetközi versenyen vettek részt, és a jövőben is ez a terv. Négy korcsoportban foglalkoznak a növendékekkel, akiknek sűrű a program a tanév alatt, a próbák mellett folyamatosan járnak versenyekre, fellépésekre. Idén egészen július 23-ig minden hétvégéjük foglalt, legközelebb Zalaegerszegen a megyei táncművészet világnapi eseményen képviselik Nagykanizsát, de részt vesznek a Balaton Kupa táncversenyen és Budapesten is lesznek országos megmérettetések. Nyáron edzőtábort tartanak a nagyobbaknak Zalaszentgyörgyön a Tornyos Táncklubbal közösen.