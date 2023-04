A koncertről Tóth Tamás egészségügyi okok miatt fog hiányozni. A zenekarhoz 2021-ben csatlakozott dobos áprilisban egy hosszabb ideje halogatott, súlyos koponyaműtéti beavatkozáson esett át, ezért jelenleg otthonában lábadozik, így egyelőre színpadra sem tud állni. A zenekar a már bejelentett koncertjeit azonban nem akarta visszamondani, így beugró zenészként a Down For Whatever dobosa, Zsoldos Dávid helyettesíti Tóth Tamást. Azt, hogy ez az átmeneti állapot meddig tart, egyelőre nem tudni, az azonban teljesen biztos, hogy Tóth Tamás az elkövetkezendő három koncerten nem lehet ott a zenekarral.

A Road napjaink egyik legnépszerűbb hazai rockzenekara

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Road március 25-én Egerben lépett utoljára színpadra, azt követően több mint egy hónapos szünetet iktattak be, Tóth Tamás ezt az időt használta ki koponyaműtétje elvégeztetésére. A zenekar tavaszi-nyári turnéja április 29-én Zalaegerszegen startol, majd május 12-én Várpalotán, másnap pedig Győrújbaráton játszanak, ezeken a koncerteken Zsoldos Dávid lép fel velük. Utána ismét több mint egy hónapos szünet következik, a Road tagjai bíznak abban, hogy június 24-én Mezőkovácsházán már Tóth Tamás is ott lehet velük.

Tóth Tamás 2021-ben a 17 évnyi közös zenélés után távozott Szabó Eriket váltotta a Roadban, eleinte szintén kisegítő zenészként, majd néhány hónap után teljes jogú tagként. Tóth Tamás korábban olyan zenekarokban zenélt, mint a Wisdom, a Dreamgrave, a K3, a Mytra, a Niburta vagy a Nomad.