Az esemény ötletgazdája, a csoport vezetője, Szécsényiné Kápolnás Edina elmondta: időutazásra invitálják a közönséget, hiszen a tánc nyelvén mutatják be negyed évszázados fejlődésüket.

A színes műsorban fellépnek jelenlegi és korábbi tagok. A műsor nagyszabású koreográfiával indul, majd a legkisebb, óvodás korosztály is bekapcsolódik, de más meglepetésekkel is készülnek. Például eljön egykori táncosuk, Matola Dávid, aki hosszú évek óta a Pécsi Balett karakterszólistája. Rajta kívül egyéni produkcióval fellép: Szekeres Kinga, Petőházi Adél, Heckenberger Boglárka. S korábbról ismert, népszerű gyakorlatot is láthat a közönség.